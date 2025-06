Veterinarka upozorila: Uočite na vrijeme simptome ove ljetne bolesti kod ljubimca

Ljeto donosi mnoge radosti, ali i posebne izazove, posebno kada je riječ o našim ljubimcima. Visoke temperature i intenzivno sunce mogu predstavljati ozbiljne opasnosti za njihovo zdravlje, stoga je važno dodatno paziti i prilagoditi njegu tijekom toplih mjeseci. Peludna groznica izvor je ljetnog stresa koji osim ljudi pogađa i kućne ljubimce.

Dok ljudi obično imaju simptome poput kihanja, curenja nosa i svrbeža očiju, ljubimci s alergijom na pelud češće pokazuju simptome kroz kožu, kao što su svrbež, crvenilo ili iritacija. Kako se vrijeme zagrijava, a cvijeće, drveće i trava ispuštaju sve više peludi u zrak, tako koža vašeg ljubimca može postati sve nadraženija, piše Daily Express.

Direktorica veterinarskih službi Pets at Home, dr. Samantha Butler-Davies, podijelila je glavne simptome na koje treba paziti i najbolji način njihovog liječenja. "Vrlo čest simptom je svrbež, stoga je važno paziti na pretjerano grebanje, grickanje i lizanje područja poput šapa, očiju, ušiju ili usta. To može uzrokovati da koža vašeg ljubimca izgleda crveno, bolno ili perutavo, a u vrlo teškim slučajevima može dovesti do infekcije kože i gubitka dijelova dlake", objasnila je veterinarka.

Dodala je da obavezno potražite savjet veterinara ako koža postane posebno upaljena. "Također je vrijedno zapamtiti da različite vrste peludi mogu izazvati 'peludnu groznicu' kod vašeg ljubimca, stoga vam vođenje dnevnika njihovih simptoma može pomoći u prepoznavanju najvjerojatnijeg uzroka", savjetovala je. Objasnila je da, iako ne postoji lijek za peludnu groznicu, postoje stvari koje možete učiniti da biste liječili simptome i olakšali svom ljubimcu.

Uvijek je najbolje razgovarati sa svojim veterinarom da biste razumjeli jesu li simptomi vašeg ljubimca peludna groznica, a zatim odrediti koji bi mu tretmani najbolje odgovarali. To bi moglo uključivati ​​niz različitih opcija o kojima će vaš veterinar razgovarati s vama. Važno je zapamtiti da iritaciju kože mogu uzrokovati i druga stanja, uključujući alergije na nešto drugo osim peludi, poput buha, grinja ili nečega što je vaš ljubimac pojeo.

Ako niste sigurni ili imate bilo kakvih pitanja o peludnoj groznici, uvijek je najbolje zakazati pregled kod veterinara. "Iako ne možete u potpunosti spriječiti peludnu groznicu, postoje koraci koje možete poduzeti da biste smanjili izloženost svog ljubimca peludi. Ako je moguće, izbjegavajte izlazak na otvoreno kada je količina peludi najviša, što je obično oko podneva u mjesecima između kraja ožujka i rujna", objasnila je Butler-Davies.

Dodala je da je najbolje ići u šetnje rano ujutro ili kasno navečer, kada je količina peludi niža. "Nježno brisanje dlake i šapa vašeg ljubimca nakon što ste bili vani pomoći će u uklanjanju dijela peludi. Osim toga, redovito pranje posteljine i usisavanje kuće bit će korisno jer uklanjaju pelud koja je pronašla put u zatvorenom prostoru", zaključila je veterinarka.