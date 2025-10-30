Veliko istraživanje otkrilo što je ljudima najvažnije u seksu: Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Jedno istraživanje otkrilo je što ljudi najviše vole kad je riječ o seksu s partnerom, a rezultat bi mnoge mogao iznenaditi. Stručnjaci sa Sveučilišta Indiana u Bloomingtonu ispitali su više od 4.000 ljudi o njihovim omiljenim aspektima seksualnosti s partnerom, u pokušaju da otkriju što ljudi najviše cijene u seksualnim odnosima. Ukupno 4.030 sudionika sudjelovalo je u istraživanju – 2.016 žena i 2.014 muškaraca, u dobi od 18 do čak 91 godinu, prenosi UNILAD.

U sklopu istraživanja koje je objavljeno u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy, sudionicima je postavljeno pitanje: 'Opiši svoje omiljene stvari u vezi sa seksualnim odnosom s partnerom.' S obzirom na temu i činjenicu da neki ljudi još uvijek nisu u potpunosti zreli kada je riječ o seksu, nije iznenađujuće da neki nisu pristupili ispitivanju ozbiljno – jedan je sudionik u šali naveo 'seks je super, točka', dok je drugi jednostavno odgovorio 'sve'. Bilo je i ponešto obeshrabrujućih odgovora, poput jedne žene od 66 godina koja je izjavila da seks doživljava samo kao 'dio bračne dužnosti'.

Ipak, velika većina odgovora bila je pozitivna, a istraživači su ih na kraju razvrstali u 22 glavne skupine. Pritom je otkriveno da su mnogi sudionici govorili o seksualnim radnjama koje vole ili u kojima uživaju – od ljubljenja do oralnog seksa – a te su odgovore najčešće davali muškarci. Ipak, spominjale su se i nježnije aktivnosti poput grljenja, masaže i dodirivanja trbuha.

Drugi često spominjani aspekti seksualnih odnosa s partnerom uključivali su zadovoljavanje partnera, osjećaj ljubavi/brige i osjećaj ugode. Zanimljivo je da je orgazam zauzeo tek šesto mjesto na listi najpopularnijih kategorija, a među rjeđe spominjanim skupinama bili su 'fetiši i bol', 'fantazija/mašta', 'tijelo i primarni nagoni' te 'djeca/razmnožavanje'.

A što je ono što su sudionici najviše vrednovali u seksualnim odnosima s partnerom? Prema istraživanju, čak 912 sudionika najviše cijeni bliskost ili intimnost – bilo da se radi o fizičkoj, emocionalnoj ili duhovnoj intimnosti. Jedan je sudionik govorio o 'preplavljujućem osjećaju bliskosti', drugi o tome kako se 'izgubi u trenutku', dok je treći rekao da mu se čini kao da u trenucima intimnosti s partnerom 'svijet više ne postoji' i da su 'samo njih dvoje važni'.

Zaključno, istraživanje odražava raznolike aspekte seksualnosti u kojima ljudi uživaju kroz cijeli život, naglašava pozitivne strane seksualnosti i potiče razmišljanje o široj definiciji seksualnog užitka kako bi se priznala i afirmirala široka paleta seksualnih iskustava, istaknuli su istraživači.