Spremni na aferu: Ovi horoskopski znakovi najviše varaju svoje partnere

Iako imaju predanu vezu i odnos, neki ljudi uvijek imaju želju provjeriti kako bi bilo s drugim ljudima te krenu varati svoje partnere. Bilo da je to emocionalna ili seksualna, mnogi ljudi znaju koliko je prevara bolna. No astrologija tvrdi da horoskopski znakovi mogu utjecati na to koliko je neka osoba spremna na aferu. Prema njoj, ovi horoskopski znakovi najviše varaju svoje partnere, prenosi Your Tango.

Riba

Iako je ovo mnogima šokantno, znak koji najviše vara svoje partnere je Riba. Oni su uvijek emocionalni i osjetljivi, stoga ne mogu si pomoći nego da djeluju na svakom svom raspoloženju. Ako su ljuti na partnera i sami u izlasku, nitko ne zna što će se dogoditi. U isto vrijeme, oni nikada neće napustiti vezu čak i ako su tužni i nesretni u njoj. Umjesto toga, oni će izabrati varati, a možda se i duboko u sebi nadaju da će biti uhvaćeni.

Blizanci

Blizanci su u vezi vrlo zahtjevni te ako ne dobivaju dovoljno pažnje od svojih partnera, pronaći će nekoga tko će im davati svu potrebnu pažnju. Oni su vrlo neodlučni i vole imati svoje opcije, a sve dok joj dajete nešto što ona želi, držat će vas blizu sebe. Oni žele sve i ako ih jedan partner ne može zadovoljiti, pronaći će ih više dok ne zadovolje sve svoje želje.

Vaga

Vage su ogromni zavodnici, zbog čega toliko mnogo ljudi oklijeva ući u vezu s njima za početak. A možda su u pravu što oklijevaju. Iako bi pomislili da će flert prestati kad Vaga bude u vezi, to nije tako. Iako je obično bezopasno, ponekad to ide i predaleko.

Lav

Ne samo da je Lav dramatičan, već on u svakom trenutku mora biti u središtu pozornosti. Ako ga ne tretirate kao kralja, što vjeruje da je, a posebno ako se osjeća kao da ga krećete ignorirati, učinit će sve što mu padne na pamet da biste bili sigurni da ponovo počnete obraćati pažnju na njega.

Vodenjak

Vodenjak vjerojatno neće varati fizički, već će možda početi slati seksi poruke starim partnerima ili zavoditi nekoga tijekom noćnog izlaska kako bi vidio koliko pića može izvući iz njega. I dok to nikada nije fizičko, neki ljudi smatraju da je to emocionalna nevjera, tako da smo prilično sigurni da njihov partner ne bi bio previše sretan ako bi znao da se to događa.

