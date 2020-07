Uvijek sve znaju: Ovi horoskopski znakovi imaju najbolju intuiciju

Prema definiciji, intuicija je "sposobnost stjecanja znanja bez dokaza, svjesnog rasuđivanja ili bez razumijevanja kako je znanje stečeno". Kad samo znate da će vaš partner dobiti posao ili jednostavno imate osjećaj da ćete se čuti s nekim s kim niste razgovarali mjesecima, to je vaša intuicija. Neki ljudi češće imaju intuitivne osjećaje, ali su i često u pravo s njima, Your Tango tvrdi kako na utječe njihov horoskopski znak pa neki znakovi imaju bolju intuiciju od drugih.

Rak

Za Rakove, intuitivnost i njihova snažna svijest o svojim emocijama, idu ruku pod ruku, pa ne čudi da bi oni pazili na njihove unutarnje glasove. Ne samo da su Rakovi sposobni prepoznati emocije ljudi koji su im bliski, već prepoznaju i osjećaje potpunih stranaca. Njihova intuitivnost može biti razlog zašto se toliko mnogo ljudi osjeća ugodno razgovarati s njima - oni znaju da Rak točno razumije što osjećaju, a da oni to ne moraju objašnjavati.

Riba

Intuitivni ljudi imaju tendenciju biti kreativni, a Ribe su jedan od najkreativnijih znakova zodijaka. Ponekad njihova inspiracija dolazi iz intuitivnosti. Oni samo slijede svoju intuiciju bez da znaju zašto, a to ih dovodi do stvaranja nečeg fantastičnog. Besmisleno je sumnjati odakle dolazi njihova kreativnost, jer počinje negdje duboko u njima da mnogi ljudi nisu dovoljno nadareni da bi joj mogli pristupiti. Ribe su također izuzetno osjetljive, pa mogu osjetiti kada će se nešto dogoditi, čak i kad nema znaka da će to biti.

Škorpion

Škorpioni su vrlo intuitivni, posebno kad su drugi u pitanju. Oni praktički mogu namirisati laž. Nije važno što radite da prikrijete nešto, Škorpioni će znati istinu. Vrlo su samosvjesni i znaju svoju motivaciju za sve - znaju što rade, misle i zašto. Ne možete prevariti Škorpiona jer ne mogu čak ni sebe zavarati. Možda se pitate može li vaš ljubljeni Škorpion čitati naše misli koliko su intuitivni.

Djevica

Djevice uvijek prate sve detalje, što može biti odgovor na pitanje zašto su intuitivne - nikad im ništa ne promakne. Oni primjećuju svaku sitnicu koja se događa oko njih, posebno stvari koje nitko drugi ne primjećuje ili ih ne zanimaju. Djevice nisu dobre u prihvaćanju stvarne vrijednosti i imaju tendenciju da prekomjerno analiziraju sve. Djevicama je sve misterija, a oni često osjećaju potrebu da otkriju što se nalazi ispod površine.

Vaga

Vage su hiper-svjesne svega: sebe, misli, osjećaja i onoga što se događa sa svijetom oko njih. Zbog svojih intuitivnih darova svjesni su i potencijalnih opasnosti u svom životu, ali to ih ne čini manje optimističnim. Vage imaju mogućnost da vide dobre stvari kada se drugima mogu činiti beznadne i mračne. Oni su u stanju vidjeti zamršenosti svake situacije i mogu vidjeti sve perspektive, posebno kada je u pitanju argument. Vage odbijaju vidjeti stvari u smislu crno-bijelog, jer oni intuitivno znaju da ništa nije tako jednostavno.

Pitali smo Zagrepčane što misle o okupljanjima mladih kod HNK: