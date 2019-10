Veliki medo i ruža na zagrebačkom Starčevićevom trgu: 'Ovog dečka odgojila je kraljica!'

Jutros je na Facebook grupi 'Zakaj volim zagreb' osvanula divna objava koja je dirnula korisnike te društvene mreže.

Jedna je gospođa uslikala prizor dečka koji je na klupicu položio velikog plišanog medu i ružu te je čekao svoju djevojku. Gospođa Nensy Vukojevic Šošić je napisala da je prema njenoj procijeni dečko star između 15 i 17 godina, a mjesto događaja je Starčevićev trg. Kako kaže gospođa, nije bit u vrijednosti i veličini poklona, već je dečko htio dočarati koliko je velika njegova ljubav, a još više od toga, vidi se kakva je divna osoba ovaj nepoznati dečko. Na fotografiji su vidljiva njegova leđa i ruksak, a cijeli identitet nije htio otkrivati zbog svoje skromnosti.

Gospođa je poručila "Mislim da je ovog dečka odgojila kraljica, svaka čast takvim majkama na nesebičnom trudu... treba znati odgojiti princa. Pridružujemo se mislima gospođe koja je uslikala ovaj predivan prizor upravo u vrijeme kada se čini da više nitko nema poštovanja prema nikome, a posebice dečki prema djevojkama."

U komentarima su svi podržali ovaj prekrasan čin. Jedan od komentara bio je - Bravo, tako se voli i pokazuje ljubav. Ovo bi trebalo pokazati Zadranima, možda nauče nešto iz toga.

Većina je korisnika pohvalila majku koje je lijepo odgojila svojeg sina, a jedan je korisnik komentirao:

- To je vidio od oca. To je odraz njegovih roditelja; bravo dečko jer ima puno takvih dečkiju ali se boje, srame to pokazati zbog ismijavanja vršnjaka. Dečki ugledajte se na njega!

- Preslatko je! Svaka čast roditeljima koji su odgojili tako romantičnog mladog momka. Puno je ljepše vidjeti tako nešto u odnosu na loše stvari koje rade dečki malo stariji od njega - izjavila je jedna korisnica.

Gospođa je na cijelu situaciju komentirala: "Mladi ljudi zapravo sve probleme teže proživljavaju, a da bi podržali i pokazali da ih ne svrstavamo u isti koš sa neodgojenim silovateljima, objavila sam ovu fotografiju."

