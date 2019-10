Došao je kraj: Pravila lijepog ponašanja kada prekidate prijateljstvo

Kada razmišljamo o riječi 'prekid' na pamet nam padaju suzne oči i puno utješnog sladoleda. Ili razmišljamo o depresivnim pjesmama i trudimo se uvjeriti da je 'puno riba u moru'. No što kada prekidamo prijateljstvo? Iz Darling Magazina poručuju da prvo treba identificirati o kojoj ste vrsti prijateljstva radi i kako prekinuti takvo prijateljstvo.

Generalno postoje tri vrste prijateljstva kada je u pitanju razilaženje; prijateljstvo koje završava polako i prirodno, prijateljstvo koje je postalo toksično i prijateljstvo koje više ne ide u korist ni jednoj strani.

U prvom slučaju, prijateljstvo završava prirodnim tijekom jer se sa svojim prijateljem čujete sve manje i oboje nastavljate svojim putevima. Ako vam još uvijek nije jasan razlog zašto je vaše prijateljstvo završilo zapitajte se pitanje poput 'Jesu li nam se putevi razdvojili jer smo završili fakultet i preselili u drugi grad?' i bit će vam jasno zašto se to događa. U ovom je slučaju prekid prijateljstva prirodan i ne morate raditi ništa posebno kako bi ga službeno prekinuli. Bilo bi lijepo održavati barem neku vrstu kontakta putem društvenih mreža, ali ne morate se zamarati oko prekida.

Kod toksičnog prijateljstva radi se o tome da vas osoba loše tretira i postaje izvor negativnosti i boli u vašem životu. Ako niste sigurni imate li toksičnog prijatelja zapitajte se pitanje 'Osjećam li se loše i anksiozno nakon što provedem vrijeme s tim prijateljem?' i odgovor će vam odgovoriti na glavno pitanje. Ako ste se našli u toksičnom prijateljstvu najbolje je da odnos prekinete odmah i kompletno, ali pokušajte to objasniti svojem prijatelju. Jasno i detaljno objasnite zašto prijateljstvo nije zdravo ni za jedno od vas i da bi bilo najbolje da se više ne viđate.

U trećoj situaciji vi i vaš prijatelj više nemate puno toga zajedničkog i željeli biste se udaljiti od tog prijateljstva bez da to ima veliku ulogu u vašem životu. To može biti prijatelj s kojim ste dobri samo kad izlazite, a osim toga ne dijelite nikakve zajedničke interese niti vaše prijateljstvo ima smisla. Zapitajte se pitanje 'Postoje li velike razlike u tome što svatko od nas smatra vrijednim?' i ako je odgovor 'da' onda je došao neizbježan kraj vašem prijateljstvu. Od sve tri situacije u prijateljstvu, ova situacija zahtjeva da svojem prijatelju pažljivo objasnite i iznesete razloge zašto više ne možete biti prijatelji i bitno je da to učinite na lijep način.

Ako želite biti zaista obzirni, pozovite prijatelja na kavu i na kavi mu objasnite razloge prekida prijateljstva.