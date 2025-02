Velika greška? Evo zašto prosidba na Valentinovo i nije baš najbolja ideja!

Valentinovo se često smatra najromantičnijim danom u godini, pa ne čudi što mnogi upravo tada planiraju zaprositi svoju voljenu osobu. No, je li današnji dan zaista najbolji trenutak za tako važan korak? Stručnjaci za veze otkrivaju da bi prosidba na Valentinovo mogla donijeti više stresa nego romantike. Osim što su cijene svega – od cvijeća do večera u restoranima – tada znatno više, postoji i rizik da će se trenutak činiti predvidljivim, pa čak i pomalo "bezličnim", piše The Sun.

Stručnjakinja za odnose života Hilary Sims objašnjava da svaki dan u godini može biti jednako poseban kao Valentinovo – ako dolazi iz srca. „Mnogi ljudi vjeruju da je Valentinovo najromantičniji dan, ali neki bi mogli pomisliti da je prosidba na taj dan učinjena samo zbog datuma, a ne iz stvarne želje. Uz to, dodatni troškovi mogu značiti manje budžeta za samo vjenčanje ili prsten“, ističe Sims.

Dodaje kako je važno uzeti u obzir i osjećaje partnera prema Valentinovu. „Zaprositi nekoga je poseban trenutak i važno je promisliti o pravom mjestu i vremenu, umjesto da se oslanjate na simboliku ovog datuma.“

Savjetnica za seks i veze, Gemma Nice, upozorava da prosidba na Valentinovo može djelovati previše „predvidljivo“ i “isforsirano“, što bi moglo umanjiti njezinu važnost. „Budući da je to dan posvećen ljubavi, može se činiti kao da je prosidba više rezultat pritiska nego stvarne želje. Ako je došlo do nesuglasica u vezi, one bi se trebale riješiti prije nego što se donese tako velika odluka“, objašnjava.

Ističe i da je ključna komunikacija – par bi trebao prethodno razgovarati o budućim planovima kako bi bio siguran da su oboje na istoj stranici. „Ako ste već razgovarali o zajedničkoj budućnosti i planirate prosidbu, svakako porazgovarajte i o detaljima – želite li to učiniti na posebnom mjestu, u privatnosti ili pred obitelji i prijateljima. Važno je da trenutak odgovara oboma“, savjetuje Nice.

Bez obzira na to pada li prosidba na Valentinovo ili neki drugi dan, najvažnije je da dolazi iz iskrene želje i ljubavi. „Komunikacija je ključ uspješne veze – što više razgovarate, bolje ćete razumjeti jedno drugo. Zato otvoreno izrazite svoje želje i očekivanja kako bi ovaj poseban trenutak bio zaista nezaboravan“, zaključuju stručnjaci.

