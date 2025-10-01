Naši Portali
PROVJERENE METODE

Uz trikove ovog poznatog šefa nikada više nećete plakati dok režete luk

01.10.2025.
u 11:30

Suze pri sjeckanju luka nisu neizbježne. Uz malo pripreme i prave trikove – od hlađenja luka, preko korištenja oštrog noža, pa sve do improviziranih metoda s kruhom ili maslinovim uljem – sjeckanje luka može postati puno ugodniji zadatak.

Luk je jedan od najvažnijih sastojaka u gotovo svakoj kuhinji – dodaje dubinu, aromu i bogatstvo okusu. No, sjeckanje luka često završava suzama i peckanjem očiju, a razlog je jednostavan: kada ga režemo, oslobađaju se hlapljivi spojevi koji u dodiru s očima stvaraju sumpornu kiselinu. Rezultat? Peckanje i nezaustavljiva poplava suza. Srećom, postoji nekoliko provjerenih trikova koji vam mogu pomoći da zadržite suze pod kontrolom.

Ohladite luk prije sjeckanja: Kulinarski stručnjak Ian Sutton savjetuje za Daily Mail da ogulite cijeli luk, zatim ga stavite u hermetički zatvorenu posudu i ohladite u hladnjaku. Tek nakon toga ga prepolovite i nasjeckajte. Hladnoća usporava oslobađanje spojeva sumpora – što znači manje suza.

Koristite oštar nož: Tup nož gnječi luk i oštećuje stanične stijenke, čime oslobađa više spojeva koji izazivaju plač. Oštar nož reže čisto i smanjuje količinu iritansa u zraku.

Ne dirajte korijen: Korijen luka sadrži najveću koncentraciju sumpornih spojeva. Ako ga ostavite netaknutim do kraja sjeckanja, ne samo da ćete izbjeći dodatne suze, već će vam luk ostati kompaktniji i lakši za rezanje.

Trik s maslinovim uljem: Isprobajte i trik s premazivanjem noža maslinovim uljem prije sjeckanja. Na ovaj način mnogi uspijevaju narezati luk – bez ijedne suze.

@brunchwithbabs Show those onions whose boss 👏🏻 #foodhacks #thanksgiving #thanksgivingprep #learnontiktok #tiktokpartner ♬ original sound - Babs

Namakanje u vodi: Oguljeni, ali još ne narezani luk možete nakratko namočiti u vodi. Voda izvlači dio spojeva, pa ih ostaje manje da iritiraju vaše oči.

Žvakanje kruha: Još jedan kuhinjski trik uključuje komad kruha – stavite ga u usta i pustite da jedan dio viri van. Navodno kruh upija dio iritirajućih plinova prije nego što stignu do očiju.

