Uz trikove ovog poznatog šefa nikada više nećete plakati dok režete luk

Luk je jedan od najvažnijih sastojaka u gotovo svakoj kuhinji – dodaje dubinu, aromu i bogatstvo okusu. No, sjeckanje luka često završava suzama i peckanjem očiju, a razlog je jednostavan: kada ga režemo, oslobađaju se hlapljivi spojevi koji u dodiru s očima stvaraju sumpornu kiselinu. Rezultat? Peckanje i nezaustavljiva poplava suza. Srećom, postoji nekoliko provjerenih trikova koji vam mogu pomoći da zadržite suze pod kontrolom.

Ohladite luk prije sjeckanja: Kulinarski stručnjak Ian Sutton savjetuje za Daily Mail da ogulite cijeli luk, zatim ga stavite u hermetički zatvorenu posudu i ohladite u hladnjaku. Tek nakon toga ga prepolovite i nasjeckajte. Hladnoća usporava oslobađanje spojeva sumpora – što znači manje suza.

Koristite oštar nož: Tup nož gnječi luk i oštećuje stanične stijenke, čime oslobađa više spojeva koji izazivaju plač. Oštar nož reže čisto i smanjuje količinu iritansa u zraku.

Ne dirajte korijen: Korijen luka sadrži najveću koncentraciju sumpornih spojeva. Ako ga ostavite netaknutim do kraja sjeckanja, ne samo da ćete izbjeći dodatne suze, već će vam luk ostati kompaktniji i lakši za rezanje.

Trik s maslinovim uljem: Isprobajte i trik s premazivanjem noža maslinovim uljem prije sjeckanja. Na ovaj način mnogi uspijevaju narezati luk – bez ijedne suze.

Namakanje u vodi: Oguljeni, ali još ne narezani luk možete nakratko namočiti u vodi. Voda izvlači dio spojeva, pa ih ostaje manje da iritiraju vaše oči.

Žvakanje kruha: Još jedan kuhinjski trik uključuje komad kruha – stavite ga u usta i pustite da jedan dio viri van. Navodno kruh upija dio iritirajućih plinova prije nego što stignu do očiju.

