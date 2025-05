'Umrla sam na nekoliko sekundi i odmah vraćena u život, ali prizor koji sam tada vidjela i dalje me proganja'

Lisa Small iz Belleviewa na Floridi imala je samo 24 godine kada je 2008. doživjela prvi prestanak disanja i bila reanimirana. Danas, u dobi od 41 godine, otvoreno govori o svom iskustvu bliske smrti i neobičnim vizijama koje je pritom doživjela, piše Daily Mail.

Tadašnja ovisnica o kokainu, heroinu, alkoholu i sintetičkim drogama trošila je i do 150 dolara dnevno na svoje poroke. Tijekom jednog narkotičkog opijanja naglo je prestala disati – s otvorenim očima – što je šokiralo njezinog tadašnjeg dečka koji ju je pokušao oživjeti. Reanimacija je trajala oko 40 sekundi prije nego što je ponovno došla svijesti.

Ipak, te noći ponovno se srušila i ponovno prestala disati. Tek tada je potražila liječničku pomoć, gdje su joj dijagnosticirali respiratorni zastoj – stanje u kojem osoba prestaje disati, iako srce i dalje kuca.

Prema podacima iz Canadian Medical Association Journala, samo 15,9 % pacijenata koji prežive ovakve slučajeve živi još pet godina. No Lisa tvrdi da je bila među rijetkima koji su se u potpunosti oporavili – bez ikakvih dugotrajnih posljedica.

Lisa opisuje ono što je doživjela tijekom prestanka disanja kao "iskustvo koje je nemoguće objasniti riječima": "Doslovno sam prestala disati i srušila se. Odjednom sam se našla na ogromnom otvorenom polju, kraj mene je bilo jedno stablo, a u blizini čovjek u bijelom platnu. Iako nisam mogla fizički vidjeti ljude, osjećala sam njegovu prisutnost kao da ga poznajem cijeli život. Bilo je to stanje čiste euforije".

Isto je iskustvo, kaže, doživjela i tijekom drugog kolapsa iste noći. "Bilo je identično – isto mjesto, isto drvo, ista osoba, isti osjećaj. Moj dečko je rekao da su mi oči bile otvorene cijelo vrijeme, pa znam da to nije bio san”.

Nakon više godina borbe s ovisnošću, beskućništvom i višestrukim uhićenjima, Lisa se uspjela otrijezniti tek 2018. godine. Procjenjuje da je tijekom 15 godina ovisnosti potrošila oko 40.000 dolara. Danas svoj oporavak pripisuje vjeri i crkvi. "Ovisnost je poput demona koji te drži u tamnici. Moraš biti jači od toga”, rekla je.

Već šest godina živi u vlastitom domu i brine o tri mačke koje, kaže, "uvijek same pronađu put do nje". No najvažnije joj je ponovno povezivanje sa sinom Aydenom, koji sada živi s njom i radi kao u restoranu u kojem i ona konobari.

"Kad se uselio na Badnjak prošle godine, bilo je to prvi put da živimo zajedno. Otkako sam trijezna, život mi se promijenio iz korijena – ne samo 180 stupnjeva, nego punih 360. Sve je drugačije”, kaže Lisa.

Iskustva viđenja i osjećanja "nečega s one strane" tijekom kliničke smrti i dalje su predmet znanstvenih rasprava. Istraživanja pokazuju da mozak može ostati aktivan nekoliko trenutaka nakon prestanka rada srca, pa čak i pokazivati kratkotrajne izljeve aktivnosti i do sat vremena nakon prekida opskrbe kisikom.

Neki stručnjaci stoga traže reviziju pravila prema kojima se smrt proglašava nakon 3 do 5 minuta bez moždane aktivnosti. Drugi pak tvrde da su vizije rezultat oslobađanja kočnica u mozgu, što omogućuje živopisnu reinterpretaciju pohranjenih sjećanja.

Važno je razlikovati kliničku smrt (privremeni prestanak disanja i/ili rada srca, uz mogućnost reanimacije) od moždane smrti – stanja u kojem više ne postoji nikakva aktivnost mozga, ni šansa za oporavak, unatoč radu srca ili umjetnom disanju.

Lisa danas vodi skroman, ali miran život i kaže da se svakodnevno zahvaljuje na "drugoj prilici". “Smjer su kojem sam vodila svoj život bilo je samouništenje. Ali sada, osjećam se kao feniks koji se podigao iz pepela”, zaključuje.

Liječnica otkrila najstrašnije stvari koje je čula u posljednjim trenucima ljudi na samrti: