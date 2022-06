'Uhvatio sam suprugu kako se ljubi s našom susjedom, bojim se da će me zbog nje ostaviti'

Uhvatio sam svoju ženu kako ljubi našu susjedu na kuhinjskom pultu i priznala je da su u vezi godinu dana. Nikada nisam imao puno povjerenja u žene ali kada je moja sadašnja supruga počela razgovarati sa mnom, činilo mi se da smo kliknuli, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Prije nje je, kaže, imao samo jednu pravu vezu jer je jako sramežljiv i nije opušten na društvenim okupljanjima. Zato je bio oduševljen kada je njegova žena pokazala zanimanje za njega.

– Počeli smo izlaziti i seks je u početku bio odličan. Spomenula je da je već bila sa ženama ali se zaklela da me nikada neće povrijediti. U roku od nekoliko tjedana uvjerila me da treba useliti k meni, a nekoliko mjeseci kasnije bili smo zaručeni. No, otkako smo se vjenčali, primijetio sam da rijetko želi seks – nastavio je.

Njihova susjeda dobra je prijateljica s njegovom suprugom. Često se druže i zajedno provode slobodno vrijeme. Jedne noći kad je došao ranije doma i shvatio da mu supruge nema, otišao je do susjede da vidi je li tamo i ugledao suprugu kako sjedi na kuhinjskom pultu i ljubi susjedu. Sljedećeg je dana priznala da im afera traje već godinu dana i on se sad boji da će ga ostaviti zbog nje.

– Žao mi je ali njeno ponašanje sugerira da ne želi biti s vama. Ako sam u krivu, ona će se morati dokazati. Unatoč njezinim uvjeravanjima da vas neće povrijediti, varanjem sigurno jest. Ako je vaš brak dovoljno jak da se oporavi, ona će morati prvo objasniti što je pošlo po zlu. Ako ste stvarno prava osoba za nju, neće vas pustiti bez borbe – odgovorila mu je Deidre.

