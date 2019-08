Udruga 'Volim Vlašići' bori se protiv opušaka na našim plažama, a evo kako

Udruga "Volim Vlašići", u sklopu projekta “Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše”, prva je postavila besplatne eko pepeljare u Vlašićima na otoku Pagu prošle godine, a na Hvaru i u Garden resortu u Tisnom na Murteru ove godine.

Ova Udruga bavi se zaštitom okoliša, promicanjem ekološke proizvodnje i održivog razvoja, a na ideju su došli potaknuti neodgovornim ponašanjem brojnih posjetitelja i pušača na plaži koji su ostavljali opuške posvuda te su odlučili nešto poduzeti. Postavili su tri nosača s besplatnim pepeljarama na plaži i tri nosača u obližnjim ugostiteljskim objektima.

"Uzmemo li prosjek da svaki posjetitelj, pušač za vrijeme svog boravka na plaži popuši 3-5 cigareta dolazimo do brojke od 300-500 opušaka dnevno. Sezona kupanja u Vlašićima u prosjeku traje tri mjeseca što bi na našim procjenama iznosilo 27000-45000 opušaka godišnje koji onda nekada završe i u moru", rekli su iz Udruge.

Ovo je vrlo važan projekt s obzirom na to da razgradnja opuška traje do šest mjeseci, a filter cigarete je napravljen od spužvastog materijala koji upija vlagu i povećava svoj volumen pa se teže može i razgraditi. Procjenjuje se da njegova razgradnja traje do pet godina.

Svoju ponudu za izradu nosača i pepeljara poslali su zainteresiranim oćinama, gradovima, tvrtkama i turističkim zajednicama, a Grad Hvar je ove godine bio prvi s kojim su započeli suradnju na ovom projektu te su postavili iste nosače s pepeljarama na plažu u neposrednoj blizini centra grada Hvara. Oni će, ako se pepeljare pokažu kao efikasno rješenje za problem opušaka, razmotriti postavljanje nosača i na ostalim plažama.

"U planu je i informativno-edukativna kampanja za sljedeću turističku sezonu, ako pronađemo financijska sredstva, jer naša se udruga isključivo financira putem projekata, donacija i članarina", rekli su iz Udruge te dodali kako nisu očekivali takav odaziv i kako su zadovoljni samom reakcijom i ponašanjem pušača i kupača.

"Zadovoljni smo provedbom, kako na plaži u Vlašićima tako i s povratnim informacijama od pušača koji koriste pepeljare. Dobili smo zaista jako puno pohvala, a pepeljare su se pokazale dosta dobre jer se mogu koristiti višekratno, na sebi imaju upute za sastavljanje i upotrebu pa već sada razmišljamo kako da ih još više unaprijedimo i pojednostavimo za korištenje. Također, primjećujemo puno manji broj odbačenih opušaka na plaži. Bitno je naglasiti da se pepeljare i oznake na tabli mogu prilagoditi grafički, ovisno o potrebama i željama klijenata. Ove pepeljare su ekološki prihvatljive i besplatne. Jednostavne su za upotrebu, lako se sastavljaju, a smanjuju onečišćenje okoliša i izazivanje požara bacanjem opuška u prirodu.

Pepeljare se upotrebljavaju tako da se najprije izvade iz nosača, sastave te napune pijeskom i zabiju u pijesak na plaži. Popušene cigarete tj. opušci mogu se pohraniti sve dok se pepeljara ne isprazni. Nakon upotrebe pepeljara se isprazni tako da pijesak izlazi kroz rupice na dnu pepeljare, a opušci ostaju unutra te se bacaju u kante za smeće ili posebne kante za opuške na plaži.

