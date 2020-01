Udomila je više od 600 djece u 50 godina: "Plakala sam svaki put kada je neko dijete moralo otići"

Linda Hering cijeli život brine o djeci iz domova, pružila im je svoju ljubav i otvorila svoj dom za sve kojima je bio potreban, piše metro.co.uk.

Počela je udomljavati djecu kada je imala samo 25 godina, a sada kao 75-godišnjakinja udomila ih je više od 600.

Kada je lokalni Odjel za ljudske usluge organizirao zabavu u čast njenim dobrim djelima, bilo je toliko djece koja je ona udomila da nije bilo dovoljno mjesta za stajanje. Ljudi svih godina došli su se zahvaliti Lindi na njenoj pomoći i ljubavi.

The Board of Supervisors, Department of Human Services and a standing room only crowd recognized Linda Faye Herring last night for nearly five decades of serving as a foster parent to more than 600 children in #JohnsonCountyIA. pic.twitter.com/wGV4jqEBMj