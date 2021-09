‘Udana sam, ali spavam s drugim muškarcima - mom suprugu to ne smeta’

Rae Nemetsky, 22-godišnja majka odlučila je podijeliti priču o otvorenom braku na društvenim mrežama, ali nije baš naišla na odobravanje pratitelja. Otkrila je da su ona i suprug u sretnom braku, ali bez obzira na ljubav i sreću ona spava s drugim muškarcima - i njemu to uopće ne smeta.



Kaže kako je sve zapravo bila njegova ideja. Godinu dana nagovarao ju je da pronađe još seksualnih partnera, a iako joj je u početku sama pomisao na to bila neugodna, pristala je kako bi zadovoljila njegove fantazije. "Pokušala sam jer sam znala da će ga to usrećiti, a ako je on sretan - i ja sam. Sama biram muškarce s kojima spavam i ne smatram to aferom jer imam njegovo dopuštenje. On ne spava s drugim ženama."



Rae kaže da druge osobe ne utječu na njihov odnos i da je suprug i dalje najbolji seksualni partner kojeg je imala.



"Suprug ne poznaje te muškarce, uglavnom ih pronađem na Tinderu", kaže ova mlada mama i dodaje da gotovo cijela obitelj zna za njihov otvoreni brak i nitko ih ne osuđuje.



Mnogi pratitelji su je osudili u komentarima, pa je Rae ugasila profil na TikToku - iako je imala 57 000 pratitelja, prenosi The Sun.

