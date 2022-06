Udana majka dvoje djece anonimno: 'Nedostajalo mi je uzbuđenja pa sam napravila profil na aplikaciji za upoznavanje'

Na mom profilu na dating aplikaciji piše da imam 32 godine, da sam sama i u potrazi za zabavom, no to nije tako. Istina je da sam 35-godišnja majka dvoje djece u braku. Napravila sam profil jedne večeri kad sam bila sama doma, najviše da vidim što se promijenilo otkako sam zadnji put koristila takve aplikacije prije nego što sam upoznala svoga muža, no ubrzo sam nekog upoznala i počela aferu, napisala je 35-godišnjakinja za The Sun.

Svoga supruga je, kaže, također upoznala online i, iako nemaju loš brak, nije joj baš uzbudljivo, a seksualni život joj je dosadan. Intimni su, priča, dvaput tjedno po 20 minuta i 'u tri iste poze' pa je, kad je preko aplikacije upoznala zgodnog i zainteresiranog muškarca, prihvatila njegov poziv na piće.

- Našli smo se u jednom hotelskom baru na drugom kraju grada, kako nas ne bi mogao sresti nitko tko me zna. On je bio zaista sjajan, a nakon nekoliko pića me pitao želim li ići s njim gore u sobu, a ja sam pristala iako sam znala da ne bih trebala. Prije nego što smo uopće izašli iz lifta počeli smo se ljubiti, a na kraju smo se dvaput seksali u pozama koje nikada nisam ni isprobala. Bilo je sjajno - nastavila je.

Sutradan se, kaže, osjećala krivom, ali to ju nije spriječilo da dogovori s njim i drugi spoj. Kada se našla s prijateljicom i sve joj ispričala, očekivala je da će joj biti smiješno jer je i ona sama do prije par godina varala sve svoje dečke, no prijateljica je bila zgrožena, te ju je pitala zašto ugrožava svoju sretnu obitelj. Tako je, kaže, tek nakon razgovora s njom shvatila da radi nešto što ne bi trebala.

- Nema ništa loše u žudnji za uzbuđenjem ili strašću, ali afera nije dobar način da to dobijete. Morat ćete se direktno suočiti sa svojim problemima. Objasnite suprugu da vam nedostaje strasti i da želite raditi na tome. Učite iz ovog iskustva, uložite sav trud u svoj brak i nastavite dalje. Ako priznate mužu što ste napravili, uzrokovati ćete probleme s povjerenjem i možda nećete dobiti drugu priliku da stvari popravite - odgovorila joj je Deidre.

