U vezi su tri godine, a do sad su se seksali triput - i to samo na Valentinovo

Administratorica Maria Simpson i njezin zaručnik inženjer James Phillips u vezi su pune tri godine, a do sad su se seksali samo tri puta - jer su o učestalosti spolnih odnosa još na početku veze postigli dogovor: do braka će se seksati jednom godišnje, i to na Dan zaljubljenih.

- Znam da nekima to zvuči ludo a nas taj dogovor drži predanima, a oboje smo i potpuno zaljubljeni jedan u drugog. Meni je to dokaz da je veza između među nama 'stvarna' i da se ne zasniva samo na seksu ili nečem drugom trivijalnom - objasnila je Maria koja kaže i da je sigurna da je Jason voli još više jer 'dobije' samo jednom u godini.

A tako će, objasnila je, biti sve dok se ne ožene.

Inače, gotovo su sva istraživanja na tu temu pokazala da se mladi ljudi danas seksaju puno manje od mladih prije desetak ili više godina pa ni ovakav 'moderni celibat' parova, čini se, nije tabu. Prema nedavnom istraživanju koje je objavio The Guardian, čak se 40 posto mladih u dobi od 18 do 24 godine nikad nije seksalo, a šest posto onih koji se ipak seksaju čine to rjeđe od jednom u godini...

Za takve statistike milenijalci uglavnom krive današnji brzi tempo života u kojem je posao često na prvom mjestu i iscrpljenost, a smatraju i da, za razliku od starijih generacija, vezu s partnerom cijene više nego seks.

- Neki će sigurno pomisliti da se ne volimo ako vodimo ljubav samo jednom godišnje, ali naš je seks zbog toga posebniji, zbog silne želje i čekanja. A kad napokon dođe Valentinovo, sigurno je i bolji poklon od buketa ruža - kaže Maria koja je sigurna i da bi općenito među partnerima bilo manje prekida i razvoda kad bi ih više imalo ovo pravilo.

No, bez obzira na sve prednosti ovog djelomičnog celibata, 25-godišnjakinja priznaje kako jedva čeka brak, kad će moći u potpunosti uživati u fizičkim aspektima veze i seksu bez ograničenja.

- Oboje smo kad smo se upoznali tek bili izašli iz dugoročnih veza koje su loše završile. Već smo prvu noć kad smo se upoznali proveli uspoređujući ta negativna iskustva, pa smo brzo shvatili da redoviti seks ne znači nužno i dobru vezu - ispričala je za The Sun.

Prvi je put tako s Jamesom vodila ljubav kad su već par mjeseci bili skupa: to prvo zajedničko Valentinovo oboje su malo više popili i završili u krevetu. A još od tada njih se dvoje Danu zaljubljenih vjerojatno vesele puno više nego neki drugi parovi...

