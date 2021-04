U vezi je sa svojom bivšom ženom i novom djevojkom: 'Moramo imati raspored kako ne bi bile ljubomorne'

Kevin Wesley (39) iz Sjeverne Karoline upoznao je svoju bivšu suprugu, Jamie Te'neea (39), u crkvi koju su oboje pohađali kao tinejdžeri. Sa samo 20 godina i nakon dvije godine veze su se vjenčali, kako piše Daily Mail.

Međutim, nakon 13 godina braka, Kevin nije bio zadovoljan, jer bi se on i Jamie redovito svađali oko toga što predstavlja uspješnu i sretnu vezu. Stoga su odlučili sreću pronaći drugdje i krenuti svatko svojim putem.

Kevin je upoznao Lacee Le Beau (39) 2020. godine, pet godina nakon što su se on i Jamie razdvojili. Ubrzo je Lacee jasno stavio do znanja da želi poliamornu vezu s njom i bivšom suprugom. Iako je isprva Lacee odbila njegovu ponudu, rekla je da mogu biti u poliamornoj vezi ako će ona biti samo s njim.

Dogovorio je spoj između Jamie i Lacee, dopuštajući im da razgovaraju same. Iako su obje žene heteroseksualne, odmah su osjetile snažnu platonsku vezu i znale su da je obostrano povezanost s Kevinom nešto što žele. Trojac je zajedničku vezu započeo u travnju 2020. godine.

Kako bi spriječili nesporazume i ljubomoru, Jamie i Lacee imaju postavljenu rutinu kada provode vrijeme nasamo s Kevinom. Jamie je s njim svakog ponedjeljka i utorka dok Lacee ima srijedu i četvrtak. Ostatak tjedna provode zajedno u troje.

Prema Kevinu, ova postava dobro funkcionira za njih jer omogućuje barem jednom članu da uvijek radi na osiguravanju obitelji, dok drugi mogu kvalitetno provesti vrijeme zajedno, uglavnom izbjegavajući potencijal za ljubomorom. Međutim, Kevin mora biti oprezan da ne povrijedi osjećaje svoje dvije 'kraljice' kad su svi zajedno. Suzdržava se da iskaže bilo kojoj od njih previše naklonosti da ne bi povrijedio njihove osjećaje.

Ipak, neki članovi obitelji ne odobravaju njihovu vezu, ali vjeruju da su te negativne reakcije više odraz društva i njegove nespremnosti da prihvati poliamorne veze.

- Biti istovremeno u prisustvu Jamie i Lacee može biti teško ponekad. Ne želim pokazivati ​​previše naklonosti u slučaju da to izazove ljubomoru, pa sam objema postao prijatelj kad smo svi skupa. Mislim da bi to mogli biti samo problemi nove veze i da ćemo to prerasti u budućnosti - ispričao je Kevin.

Kevin, Jamie i Lacee razumiju da je njihova veza netipična, ali željni su pokazati svijetu da je ljubav troje predanih partnera jednako posebna kao i tradicionalni par.

- Budući da je poligamija u SAD-u ilegalna, ljudi misle da je to pogrešno, ali oni to gledaju kroz taj specifičan pogled. U stvarnosti smo samo troje ljudi koji se vole i odlučili su stvarati svoj život zajedno. Želimo pokazati ljudima kako da vole i što je ljubav - zaključio je.

