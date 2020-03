U dosadi tijekom izolacije odlučila tetovirati samu sebe: Ljudi 'umiru' od smijeha, dali i ime tetovaži

Dok mnogi gledaju filmove, čitaju knjige ili treniraju kako bi se zabavili, Jen Stewart iz Coatbridgea u Škotskoj, odlučila se tetovirati - sama! Kako piše UNILAD.com, ova 22-godišnjakinja je inspiraciju potražila na Instagramu, a na story je napisala "Pošaljite mi neki crtež, a ja ću odabrati jedan koji mi bude najbolji i tetovirati ga." Najdraži crtež bio joj je od prijatelja koji je nacrtao lika iz animiranog filma, Homera Simpsona.



"Upravo sam tetovirala samu sebe, napravila sam crtež Homera Simpsona jer mi je jako dosadno", napisala je na Twitteru, a drugi korisnici su ovu tetovažu prozvali 'Korona Simpson'.

just gave myself an absolutely terrifying tattoo of homer simpson cause i was bored n now it’s sinking in that it’s actually stuck on me forever :) cba look at the fuckin state of that pic.twitter.com/g4gGa2HlTM