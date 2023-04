Trudite li se biti pozitivni? Prema studiji, dnevno nam na pamet padne čak 11 negativnih misli

Anketa u kojoj je sudjelovalo 2000 odraslih pokazala je kako nevjerojatno negativni možemo biti; jer dnevno u prosjeku 11 puta pomislimo na negativne stvari koje nas sprječavaju u ostvarenju vlastitih ciljeva. Uz to, 37 posto ispitanih je na pitanje tko stoji na njihovom putu ka sreći odgovorilo da su to - oni sami... A dok toliki postotak ljudi svakodnevno misli da sami sebe iznevjere, svaka treća osoba (32 posto) brine i o tome hoće li i kako razočarati druge...

"Većina ljudi u nekom trenutku života iskusi negativne ili nametljive misli, poznate i kao distorzije mišljenja", kaže dr. Andreas Michaelides, šef psihologije u Noom programu koji je inače i naručio ovo istraživanje. “Takve su misli obično pristrane, pretjerane i netočne, te mogu potaknuti da o sebi donesemo pogrešne zaključke, koji nemaju uporište u stvarnosti". Ipak, dodaje, dobra je vijest što se protiv takvih misli možemo boriti, a prvi je korak naučiti ih prepoznati.

"U toj su se borbi uspješne pokazale razne afirmativne mantre, poput npr. 'Zahvalan sam na svemu što imam”, 'Ja to mogu!' ili 'Napredujem!'”, objasnio je Michaelides za Express. Jedna od najgorih stvari kod negativnih misli, dodaje on, je to što nas one koče u ostvarivanju bilo čega pozitivnog, a najčešće u ciljevima vezanim za vježbanje ili poboljšanje kondicije, mršavljenje, putovanja, te zaposlenja ili pokretanja vlastitog posla.

- Kada se suoče s negativnim mislima o sebi, samo 12 posto ljudi cijelo vrijeme vjeruje da su one istinite, dok većina, odnosno dvije trećine, misli da su samo ponekad istinite... - dodaje psiholog. A kad govori o tome kako one nastaju, Michaelides objašnjava da negativne misli često pokreću događaji koji nas plaše.

Ankete unatrag dvije do tri godine pokazuju tako da te misli; zbog pandemije, inflacije, nestabilne političke klime i rastućih životnih troškova; opterećuju čak 32 posto više ljudi nego je to bio slučaj u prethodnim godinama. Uz to, kažu i da zbog svih tih negativnih događaja 34 posto ljudi svakodnevno osjeća tugu, jednako toliko pati od nedostatka motivacije, dok se 33 posto osjeća frustrirano.

Nedavna je studija OnePolla pokazala da kako je većina (58 posto) ljudi ipak svjesna važnosti pozitivnog razmišljanja i toga da nam ono pomaže u postizanju osobnih ciljeva, pa je 28 posto anketiranih reklo i da se u 2023. godini posebno žele usredotočiti na postizanje i održavanje pozitivnih misli.

Raniji odlazak na spavanje smanjuje rizik od depresije 23 posto