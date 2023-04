Žena pustila da joj Chat GPT uredi dating profil: 'Nije se baš proslavio, danima se nitko nije javio!'

Iako i nije tako dugo u široj upotrebi, ljudi već koriste ChatGPT za razne stvari, a neki mu, čini se, daju zadatak i da im osmisli bolje životopise. Baš je to napravila i urednica lifestyle rubrike britanskog Sun-a, Nadgeena Jerome, koja je u svojoj dating aplikaciji zadržala vlastite fotografije i iskoristila umjetnu inteligenciju da govori u njeno ime. Bio je, kaže, to već aktivan Hinge profil s nekoliko potencijalnih udvarača, no kako još nije pronašla pravu ljubav, odlučila je uplesti višu tehnologiju.

A upravo je u tome, čini se, i bio problem; što joj je opis na dating aplikaciji zvučao baš kao da ga je robot smislio. "Nisam u stanju izlaziti niti imati osobna iskustva" napisao je za nju ChatGPT, a nitko, kaže, to nije prokomentirao ni kao šalu, vjerojatno misleći da je riječ o još jednom lažnom profilu. Iduće što je tražila od umjetne inteligencije bilo je da umjesto nje napiše zašto bi s njom bilo zanimljivo izaći na spoj, a ni tu se softver nije baš proslavio.

"U normalnim bih okolnostima napisala neki komentar o svojoj ljubavi plesu i čitanju, ali prepustila sam to umjetnoj inteligenciji koja je preuzela vodstvo. ChatGPT je tako u moje ime sastavio popis meni dragih aktivnosti poput tjelovježbe, druženja s pozitivnim ljudima i sl., a opisi su mu bili jako dugački."

Jerome je to odlučila skratiti na nekoliko riječi o afirmaciji, glazbi i postavljanju životnih ciljeva, a u prva tri dana eksperimenta nije u aplikaciji dobila niti jedan prijedlog, odnosno podudarnost; iako inače obično dobije najmanje pet na dan. Nakon što je još malo uz pomoć umjetne inteligencije 'ušminkala' svoj profil, četvrtog se dana šokirala kad je vidjela da ima čak 12 lajkova u rasponu od jednog dana, no shvatila je da je većina lajkala njezine fotografije.

Tijekom dva tjedna nije bilo previše napretka, a odgovori koji su pristizali bili su od muškaraca od srednjih 20-ih pa do ranih 40-ih. Svoju je komunikaciju svela na razgovor s jednim muškarcem, a puštala je da mu ChatGPT odgovara umjesto nje. "U konačnici i nije bilo tako velike razlike u broju podudaranja, kaže, zbog čega se zapitala i je li uopće važno što se na profilu piše; ili su fotografije presudne.

"Isplati li se doista robovati svojim profilima i raspravljati o njima s prijateljima radi provjere?", pitala se, a ovakvi su društveni eksperimenti tek na svom početku i kada prođe neko vrijeme ćemo vidjeti kakvi su pravi rezultati; i koliko nas umjetna inteligencija može kopirati i u zavođenju.

