Trener pasa otkrio: Ovo su tri stvari koje morate imati sa sobom za uspješnu dresuru ljubimca

Dresiranje psa ključan je dio svakodnevne brige o ljubimcu jer pravilno ponašanje i poslušnost ne samo da olakšavaju zajednički život, nego i povećavaju sigurnost psa. Kroz dresuru psi uče osnovne naredbe, razvijaju socijalne vještine te jačaju vezu s vlasnikom. Bez obzira radi li se o štenetu ili odraslom psu, dosljedno i strpljivo treniranje pomaže u oblikovanju ponašanja, sprječava neželjene navike i osigurava da pas bude zadovoljan, zdrav i uravnotežen član obitelji.

Trener i biheviorist za pse, Steve Griffiths, podijelio je tri stvari koje bi svatko trebao imati pri ruci za dresuru svog ljubimca. "Kada treniram psa, tada koristim hranu i poslastice", rekao je u videu na TikToku. Također je naglasio važnost korištenja kvalitetnog povodca za šetnje. "Uvijek koristim dugi povodac ili onaj povodac na namotavanje kada pokušavam vježbati dolazak na poziv i dati mu malo prostora, ali ne želim ga puštati s povodca", objasnio je. Dodao je da također nosi i neki alat da psima da malo prostora. U drugom videu objasnio je da vlasnici griješe kada prilikom šetnje povuku povodac i kažu psu 'uz nogu' jer pas to tumači kao radnju povlačenja povodca, piše Daily Express.

"Ako ćemo početi raditi na tome da bude u položaju kraj noge, vodite ga suprotnom rukom, torbicu s poslasticama stavite na drugu stranu, onda počinjemo to označavati riječju 'kraj'. I svaki put kada uzme poslasticu ili hranu, 'kraj' označava taj položaj. To će zahtijevati malo truda, ali možete to učiniti! S vremenom, 'uz nogu' postaje prepoznatljiv položaj koji vaš pas razumije. To će rezultirati time da više neće povući povodac!", rekao je Griffiths.

Mnogi su korisnici pohvalili njegov savjet. "Upravo sam ovo isprobao i samo bih htio reći hvala. Ovo je prvi put pas uopće ne vuče povodac, a pokušao sam joj dati poslasticu svakih četiri do pet petica, ostale su prazne."