TikTok korisnica upozorila na viralni hack s poširanim jajima: 'Eksplodirala su mi u lice!'

Mnogi kulinarski savjeti i 'hackovi' objavljeni na TikToku postanu viralni; sa tisućama ljudi koji ih isprobaju i milijunima koji ih pogledaju; no neke se od njih ipak ne isplati slijediti. Tako upozorava i 37-godišnja Britanka Shafia Bashir koja je nedavno zbog TikTok savjeta za kuhanje poširanih jaja u mikrovalnoj pećnici završila na Hitnoj, sa spaljenom kožom lica i u agoniji od bolova. Bashir je naime, kako i savjetuje viralni hack, u šalicu ulila malo kipuće vode, dodala jaje, a zatim šalicu stavila u mikrovalnu da se jaje kuha nekoliko minuta, no kad je otvorila vrata mikrovalne i na jaje prislonila hladnu žlicu, ono je buknulo poput fontane i opeklo joj desnu stranu lica.

Bila je to, priča ona, najgora bol koju je ikada osjetila, a iako je odmah otišla na Hitnu gdje su joj joj opekline sanirane, osjećaj žarenja nije popustio ni 12 sati nakon incidenta. Zato je odlučila TikTok korisnike upozoriti da dobro razmisle prije spremanja popularnog jela u mikrovalnoj. "Kuhanje jaja bez ljuske u mikrovalnoj je opasno jer upravo ljuska zadržava toplinu, što znači da će se jaje nastaviti kuhati i nakon što ga izvadite iz mikrovalne pećnice, a svaka smetnja može izazvati eksploziju", objasnila je, dodavši da su žumanjci ugrijani u mikrovalnoj u prosjeku 5° C topliji od vode ugrijane u mikrovalnoj.

Naime, džepovi ugrijane vode koji se stvore u žumanjku ne proključaju odmah jer površinska napetost sprječava stvaranje mjehurića, no kada se to prekine, voda iznenada proključa i brzo otpusti mjehuriće, uzrokujući pritom reakciju nalik eksploziji. "Samo ne želim da i drugi ovo prolaze zbog nekog trenda na TikToku. Bila je to najgora bol u životu, bila sam u apsolutnoj agoniji", rekla je korisnica za Daily Mail, a recept je, kaže, isto radila i prije. "Učinila sam sve potpuno isto kao inače, no ovaj je put jaje eksplodiralo".

Inače, i British Medical Journal piše da bi mikrovalne pećnice trebale imati upozorenja o eksploziji koju može uzrokovati kuhanje jaja u njima, a ovo ni nije prvi put da je isti recept pošao po zlu; isto se naime dogodilo i Britanki Chantelle Conway, 2021. godine. "U svojim posljednjim videima s TikToka imam izgled zvijeri iz Ljepotice i zvijeri i Tonyja Montane iz Lica s ožiljkom", našalila se Bashir s pratiteljima.

