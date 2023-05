Majka dopušta svojim djevojčicama da psuju koliko god žele: ‘Znam da sam u pravu!’

Većina djece ne bi se usudila izgovarati psovke pred roditeljima. No, mama Lucinda Hart ima drugačiji pristup: dopušta svojim djevojčicama koje imaju 6 i 9 godina da slobodno psuju kod kuće, uključujući i to da se deru na nju. Lucinda (47) vjeruje da jezik ne bi trebao biti cenzuriran i dopušta kćerima Rafi i Aelfridi da govore što god žele nasamo u svom domu. No, inzistira na tome da djevojčice ne psuju u javnosti, piše The Sun.

"Ne cenzuriram riječi svoje djece. Tome jezik ne služi. Volim jezik – prirodno je psovati. Kažem im da kod kuće mogu govoriti što žele i one poznaju granice. Djevojčice mogu i meni nešto opsovati ako žele. Rekla sam im da nikada to ne rade drugim ljudima", rekla je Lucinda.

Lucinda ne voli eufemizme i učila je svoje kćeri o anatomiji od malih nogu, pa tako tvrdi da njezine djevojčice nikada nisu koristile neke nadimke za svoj spolni organ, već ih je odmah naučila kako se on zapravo kaže.Rekla je: “Neću izmišljati riječi. Anatomija je prekrasna. "One znaju za vaginu i penis. Znale su za jajašce i spermu od malih nogu."

Lucinda razgovara sa svojim kćerima o jeziku kako bi im pomogla da ga lakše shvate. “Razgovarala sam s Rafi o nekim riječima i kako su one nastale. Već je sada slobodna s jezikom i mislim da će jednog dana biti izvrsna spisateljica." Rekla je i da djevojčice znaju "granice" i ne psuju u školi ili pred drugim mamama.

“U školi to nikad ne govore. Da su djevojke psovale u školi i škola me pozvala, priznala bih kako ih učim i zašto. No, za mene to psovanje nije velika stvar. To je kao dodatna interpunkcija. Sigurno će biti ljudi koji to ne odobravaju, ali ja znam da su moje cure super", dodala je.

Lucinda ohrabruje i druge roditelje da ne cenzuriraju svoj jezik i ne brinu o držanju jezika za zubima. Rekla je: “Ono što je važno je da su vaša djeca ljubazna i dobro odgojena. Postoji toliko stvari o kojima se kao roditelj morate brinuti, ne brinite o stvarima koje nisu važne. Jezik je promijenjen i uništen na toliko načina, ali ove stare riječi su uglavnom iste. Sviđa mi se ideja da bi ljudi prije stotina godina rekli istu stvar kad bi se udarili u nožni prst ili što već. To su riječi koje su izdržale."

