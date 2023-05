Tetovirala si je očne jabučice kako bi bile ljubičaste boje: 'Ljudi mi se rugaju, ali mi tetovaže daju samopouzdanje'

Suara Alam napravila je svoju prvu tetovažu kada je imala 29 godina, ali nakon što je odlučila da ipak želi prekriti svoju tetovažu lava, odlučila se za neobičnu taktiku – prekrila je obje ruke crnom tintom. Sada, u dobi od 39 godina, vrat, grlo, prsa i leđa ove umjetnice u potpunosti su obojeni u crno, a dodala je, kako sam kaže, novu najdražu tetovažu – ljubičaste očne jabučice, prenosi Mirror. Ali, Suara, koja također ima nekoliko piercinga na licu, priznaje da je okrutni ljudi vrijeđaju na internetu zbog njenog izgleda, unatoč tome što joj njene tetovaže ulijevaju osjećaj samopouzdanja.

Govoreći o svojoj ljubičastoj tetovaži očne jabučice, rekla je: 'Mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled jer volim tamnoljubičastu boju. Kažu da su oči ogledalo duše - ja vjerujem da moja duša zrači divnom ljubičastom bojom. S ljubičastom tetovažom očnih jabučica, sada mogu pokazati svijetu svoju pravu boju kroz svoje oči'. Ova se Nizozemka osvrnula i na ružne komentare koje dobiva: 'Jedna mi je osoba jednom rekla da su moje tetovaže nešto najgore što je ikada vidjela. Mnogi ljudi ne razumiju zašto bi netko to napravio sa svojim tijelom, a čak i u samoj tattoo zajednici postoje ljudi kojima se ne sviđaju moje tetovaže'.

Optužuju je i za rasizam jer smatraju da tetovira svoje tijelo u crno kako bi promijenila boju kože i diskriminira tamnopute ljude: 'Nadam se da postoji razumijevanje za činjenicu da moje vlastito putovanje nema za cilj bilo koga uvrijediti na bilo koji način'. Suara je rekla da je njezino tattoo putovanje počelo jer je željela pokušati izliječiti traumu iz prošlosti te tvrdi je da joj je to što joj je koža prekrivena tintom pomoglo da se transformira u novu osobu. Otkrila je također da ima sestru blizanku, pa je time što je nanijela svoju kožu, uspjela postati svoja jer više ne izgleda identično kao sestra.

Dodala je: 'U duhovnom smislu, barem za mene, prolazak kroz ovu bol, gdje igle stružu stare slojeve s tebe, otvarajući vanjštinu da pusti nešto iz tebe van, pomaže mi u procesu zacjeljivanja starih rana. Iskrvarite staru traumu i prekrijete je crnom tintom kao što biste olovkom zacrnili stare negativne rečenice da promijenite priču. Tada vidjeti vašu kožu koja počinje pucati i perutati se u fazi ljuštenja, polako pokazujući novog vas, za mene je jako lijepo. To je poput duboke transformacije, baš kao što zmija odbacuje svoju kožu'.

'Kad razmislim, nisam se osjećala dobro u vlastitoj koži tijekom većeg dijela svog života, čak sam se ponekad osjećala kao neuspjeh - kao greška. Kao dio jednojajčanih blizanaka, također me nikad nisu smatrali 100% svojom osobom. Bile smo tretirane kao jedno umjesto pojedinačno – čak i u školi, noseći istu odjeću', nastavlja Suara, 'Ovo putovanje je nešto samo za mene, u kojem želim imati potpunu slobodu u donošenju odluka, bez obaveze da prvo pitam za dopuštenje, tako da je to moja vlastita odgovornost. Mogu stvarati i postati ono što želim biti, umjesto ostati onakva kakvu ljudi oko mene očekuju. Osjećam se kao da mogu vratiti kontrolu nad vlastitim tijelom, vlastitim životom i to je samo po sebi iscjeljujuće, dok to nisam mogla učiniti u prošlosti'.

Suara se sada nada da će potaknuti druge da isprobaju nove stvari, jer je rekla da je život prekratak da ne radite stvari u kojima uživate: 'Život bi trebao biti prepun iskustava koja vam daju nešto više od samog novca. Izgled je puno više, po mom mišljenju, od samo modifikacija tijela ili tetovaža - također uključuje način na koji se odijevate i što radite sa svojim kosu, na primjer. Tjelesne modifikacije i tetovaže puno su više od same promjene vašeg izgleda. Ovo radim za sebe, a ne za vanjski svijet'.

