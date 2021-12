Tetovaža nasmijala društvene mreže; 'Tražila sam knjige i cvijeće, a ono što sam dobila mi je uništilo ruku'

Svi smo napravili glupost nakon prekida veze, a poznato je da većina ljudi najviše voli promijeniti frizuru. No, umjesto da promijeni kosu nakon prekida, TikTokerica Holly Holliday odlučila se za novu tetovažu. Tattoo umjetnik ponudio joj je besplatnu tetovažu kao način terapije nakon prekida, ali nije očekivala da će joj uništiti ruku, kako piše The Sun.

U viralnom videu koji je skupio više od 3,6 milijuna pregleda, Holly, koja već ima nekoliko tetovaža, podijelila je fotografiju kako želi da izgleda njezina nova tetovaža.

Tetovaža koju je pronašla na internetu sadržavala je hrpu od sedam knjiga okruženih rascvjetanim cvijećem i zvijezdama. No, ono što je dobila nije nimalo ličilo traženom. I što je najgore, ogromna tetovaža zauzima veći dio njezine podlaktice.

"Tako sam ljuta i toliko sam plakala. Vjerovala sam ovom umjetniku jer je u prošlosti napravio sjajan posao za mene... Moje povjerenje je sada uništeno, kao i moja ruka", otkrila je u videu.

U nizu videa, Holly je objasnila kako joj je njezin tattoo umjetnik, kojeg je koristila godinu dana, ponudio joj besplatnu tetovažu nakon što je čuo za njezin prekid te objasnila kako "nije mislila da nešto nije u redu" kada je stigla tamo, Holly je opisala kako se sretno igrala s njegovim psom i kako su zajedno prigovarali zbog svojih boljih polovica.

"On me smjesti u stolicu i slobodnom rukom daje dizajn koji se temeljio na maloj tetovaži knjiga koju sam našla na internetu. Rekla sam da ne želim to točno, nego nešto slično tome. Izgledalo je sjajno, plasman je bio u redu. Sve je izgledalo dobro", ispričala je.

No, ubrzo nakon što ju je počeo tetovirati , Holly je primijetila da nešto nije u redu. Osim što je nepravilno počinjao dijelove sa svih strana, zatim se zario duboko u vrh tetovaže. Tvrdi da je u ovom trenutku počeo mucati, a ona je, razumljivo, počela "luditi".

"Počela sam tražiti izgovor da se izvučem odande, a da ga ne razljutim", dodala je.

Nakon što joj je prijateljica poslala poruku, Holly ju je zamolila da odmah nazove kako bi mogla odglumiti hitan slučaj i otići. Od tada, ona tvrdi da je tattoo umjetnik nekoliko puta stupio u kontakt s molbom da završi svoj posao, što njoj nije u plani. Umjesto toga, kaže da će morati pričekati dok se njezin razvod ne završi kako bi prikrila tetovažu.

Njezin video brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi nisu mogli vjerovati u neprofesionalnost ovog tattoo umjetnika.

"Ovo je tako tužno", komentirao je jedan gledatelj. "Srećom, ima puno otvorenog prostora i moglo bi se preraditi."

"Ajme, skroz je uništio tetovažu! No, ne brini, moći će se popraviti", glasio je jedan komentar.

