Svi znamo da ne treba preskakati doručak, no što je s ručkom? Evo što se događa tijelu kada ga preskočite

Radni dani u tjednu mogu biti poprilično ubrzani i puni obaveza, pa je sasvim logično da se može dogoditi da zaboravite ručati ili jednostavno ne odvojite pauzu za ručak. No, preskakanje ručka ne bi vam trebalo prijeći u naviku, tvrde nutricionisti. Stručnjakinja za prehranu i dijetetiku, Jen Bruning, rekla je da se doručak često naziva najvažnijim obrokom u danu, no da je ručak jednako tako važan, piše Huffpost.

- Općenito govoreći, korisno je pojesti više dnevnih kalorija ranije tijekom dana, jer je ispred vas jedan cijeli dan za koji trebate energiju - rekla je stručnjakinja.

Doručak su jeli kasnije, a večeru ranije. Evo što se dogodilo nakon više od dva mjeseca:

Preskakanje bilo kojeg obroka otežava zadovoljavanje vaših prehrambenih potreba za taj dan. Bez obzira na to koliko ste zaposleni, redoviti ručak daje vam energiju i snagu, a osim toga dobar je i za metabolizam i raspoloženje. Stručnjakinja tvrdi da pauza za ručak na poslu također može omogućiti malo druženja s kolegama i time ojačati profesionalne odnose, što je važan dio zdravog radnog okruženja.

Ako s vremena na vrijeme preskočite ručak jer zaista ne stignete, to i nije tako veliki problem. No, ako vam to postane navika, vaše se tijelo prilagođava na 'manji unos goriva', kako kaže stručnjakinja, i to može biti štetno za vaše zdravlje. To bi s vremenom moglo rezultirati smanjenim metabolizmom i povećanim rizikom od nedostatka hranjivih tvari. Osim toga, to može pojačati želju za hranom navečer i tako vas natjerati da unosite više kalorija. Preskakanje ručka može dovesti i do toga da kasnije u danu, kada budete gladni, odaberete manje zdravu hranu.

- Nedovoljno hrane tijekom dana može uzrokovati pad razine energije, što može utjecati na vaše raspoloženje, produktivnost i koncentraciju. Istraživanja pokazuju da ograničavanje prehrane može povećati razdražljivost, neraspoloženje, smanjiti motivaciju i potencijalno dovesti do tjeskobe i depresije - objasnila je stručnjakinja za prehranu.

Što se tiče toga kada biste trebali jesti ručak, tu ne postoji pravilo, međutim najbolje bi bilo četiri do pet sati nakon doručka. Stručnjakinja ističe i da, ako ne stignete, ručak ne mora biti ništa obilno. Čak i mali međuobrok ili užina, mogu osigurati dovoljno energije kako bi vaše tijelo moglo obaviti svoje funkcije.

Kuharica tvrdi da pogrešno čistimo dasku za rezanje: Ima trik za uklanjanje nečistoća i bakterija!