Svekrva pokušala snahi pokvariti otkrivanje spola djeteta: ‘Odlučila sam ju razotkriti pred svima!’

Kad mama ne želi svima reći spol djeteta koje čeka, najbolje je poštovati njezine želje. Jedna svekrva koja se odlučila umiješati u to naučila je ovu lekciju na teži način nakon što se osramotila tijekom obiteljske zabave za otkrivanje spola. Kako je snaha ljutito napisala u objavi na Redditu, svekrva ju je tjerala da otkrije informacije, iako ih ona još nije imala, piše Mirror.

Umjesto toga, mama, koja nije bila previše uzbuđena oko zabave za otkrivanje spola, ali je pristala organizirati jednu kako bi udovoljila obitelji, čekala je veliko otkriće. Svekrva joj nije povjerovala, te ju je tražila da joj otkrije tajnu, pa joj je žena odlučila lagati.

"Moja je svekrva bila uvjerena da znam spol djeteta i inzistirala je da joj kažem. Nisam znala i rekla sam joj tu činjenicu. Izmorila me nakon mjesec dana svakodnevnog maltretiranja. Molila me i obećavala da nikome neće reći. Sve je to bilo u porukama. Rekla sam joj da je djevojčica samo da bi me pustila na miru. Shvatila sam da su šanse 50/50 i da će mi je to skinuti s leđa", napisala je u objavi.

Nažalost, cijela se priča malo preokrenula kad je svekrva mami iza leđa pronijela vijest svima, no pokazalo se da par čeka dječaka. "Kad smo rezali tortu da otkrijemo plavu boju iznutra, nastala je stvarno neugodna tišina. Ispričala je doslovce svim gostima sa svoje strane obitelji kako bi mogli donijeti prigodne darove", rekla je.

Da stvar bude gora, njezina je svekrva zanijekala obećanje - što je mamu navelo da otkrije njihovu razmjenu poruka. Sada, posramljena svekrva misli da je ona ta koja zaslužuje ispriku, a ženin suprug se slaže. "Rekla je da je to bezobrazan potez i da sam to učinila samo da je osramotim. Opet sam je podsjetila da sam joj više puta rekla da ne znam spol", stoji u maminoj objavi.

Međutim, korisnici Reddita su joj savjetovali da se ne ispričava 'radi mira', kao što se njezin suprug nada da hoće. Jedna je osoba napisala: "Muka mi je od toga da se ljudima govori da se trebaju ispričati kad nisu učinili ništa loše kako bi održali mir. Biti prisiljen umiriti nasilnike / ljude koji krše granice je štetno." Drugi je komentirao: "Ne sviđa mi se što muž želi da se vi ispričate. Vi ste osoba koja je uznemiravana i kojoj je svekrva dala lažno obećanje. Muž treba reći svojoj majci da se ispriča."

