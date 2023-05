Svekrva zahtijevala DNK test za unuku: Slučajno je razotkrila vlastitu ljubavnu aferu

Jedna svekrva slučajno je razotkrila vlastitu prljavu tajnu nakon što je raspravljala o 'neobičnom' izgledu svoje nove unuke. Žena je počela sumnjati da joj snaha vara sina kada je njihovo dijete izašlo sa zelenim očima, karakteristikom koju nema nitko drugi u njihovoj, kao ni njezinoj obitelj. Dala je toliko komentara o tome da je novopečena mama na kraju podvrgla svog supruga i novorođenče DNK testiranju samo kako bi istina izašla na vidjelo. Ali pritom je slučajno otkrila 29-godišnju tajnu svoje svekrve, piše Mirror.

Novopečena mama napisala je na Redditu: "Rodila sam kćer prije dva mjeseca i unatoč tome što mi je suprug rekao da zna da ga nikad ne bih prevarila, htjela sam našu kćer dati na test očinstva. Razlog - ona ima zelene oči. Moj suprug i ja nemamo zelene oči, nemaju ni moji roditelji, a ni njegovi, nema ih nitko u mojoj obitelji. Moj muž je rekao da je to vjerojatno neka čudna genetska stvar, ali ja sam htjela test za njegov mir. Stalno je odbijao jer mi vjeruje, ali njegova majka stalno komentira njezine oči, kao i ostatak njegove obitelji, koji stalno komentiraju da sam ga sigurno varala. Čak je i mojoj obitelji čudno da kći ima zelene oči."

Na njezino veliko zadovoljstvo, njezin je suprug naposljetku pristao napraviti test očinstva i kao što se i očekivalo, rezultati su potvrdili da je on otac njihove kćeri. No nakon što je detaljnije pročitala rezultate, shvatila je da nešto nije u redu. “Naša kći je njegova, ali moj svekar nije otac mog supruga. On su desetljećima u braku, tako da mi pomisao da je moja svekrva prevarila mog svekra nijednom nije pala na pamet. Moj muž se želi suočiti sa svojom majkom, ali ja mu govorim da pričeka. Da, ona je lažljivica i licemjerka, ali o tome moramo dobro razmisliti. Slažem se da bi moj svekar trebao znati, ali oboje smo umorni od brige o novorođenčetu, saznali smo nešto šokantno i nismo razmišljali racionalno", nastavila je.

Tvrdi da njezin suprug to sve želi reći svom ocu, a iako to želi i ona, ne da joj se sada trpjeti svađu. Sada se osjeća krivom što je uopće pristala na DNK test s kojim ga je zapravo samo htjela smiriti, a umjesto toga je započela kraj braka njegovih roditelja.

Komentirajući njezinu objavu, jedan je korisnik napisao:"Ono što me pogađa je činjenica da je natjerala tebe i svog sina da učinite DNK test, dobro znajući da je ona ta koja je varala." Druga je osoba dodala: "Sve što je trebala učiniti je šutjeti i nitko ne bi nikada ništa saznao." Treći korisnik je komentirao: "Sljedeći put kada vam svekrva bude govorila o zelenim očima, samo je pogledajte izravno u oči i recite 'Oh, znam kako je dobila zelene oči... postoje načini da se te stvari otkriju'."

