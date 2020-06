'Supruga mi je lagala da je djevica kao i ja, sada ne mogu prestati razmišljati o tome'

Jedan 35-godišnji muškarac požalio se savjetnici Deidre na svoju suprugu koju je upoznao prije 15 godina. Njemu je, naime, jako bilo bitno da njegova nova supruga nije spavala ni s kim prije njega, a kako bi mu udovoljila lagala ga je da je djevica baš kao i on.



"Nisam imao nikakvo seksualno iskustvo kao tinejdžer jer nisam imao samopouzdanja. Supruga mi je nedavno priznala da me lagala da je djevica i da je nevinost izgubila još sa 16 godina. Prije mene spavala je s tri muškarca. Osjećam se tako naivno jer sam joj vjerovao i ne mogu to izbaciti iz glave. Bolna mi je pomisao na to da je bila intimna s nekim osim mene. Znam da se prošlost ne može promijeniti, ali osjećam se jadno."

Da ne uništava vezu koja traje 15 godina prva je stvar koju mu je savjetovala Deidre. "Ne možeš kontrolirati prošlost svoje partnerice. Ona te voli i odabrala je tebe za svog supruga. Ispitivanje o svemu tome moglo bi je uzrujati, pa probaj to izbjegavati. Umjesto toga, zagrli je."