Saznala je da joj je dečko nevjeran zbog jednog svakodnevnog proizvoda: 'Znala sam da ju je netko dirao'

Prevare u partnerskim odnosima često ne ostaju dugo skrivene jer istina, prije ili kasnije, ispliva na površinu. Iako neki partneri pokušavaju vješto prikriti svoje postupke, postoje brojni načini na koje se nevjera može razotkriti. Od promjena u ponašanju i komunikaciji, do slučajno otkrivenih poruka, neobičnih troškova ili čak s pomoću tehnologije: znakovi izdaje rijetko kad ostanu potpuno neprimijećeni.

Poput mnogih žena, Wanessa Moura ima strogu jutarnju i večernju rutinu njege kože, a svoje proizvode drži organiziranima i urednima i točno zna koliko je svakog potrošila. "Opsjednuta sam organizacijom", rekla je Moura. Ta pozornost prema detaljima pomogla je 31-godišnjakinji da uhvati svog dečka u prevari, prenosi New York Post.

Nakon povratka kući s poslovnog putovanja, dok se Moura spremala obaviti svoju rutinu, primijetila je nešto sumnjivo s jednim od svojih proizvoda. "Kada sam vidjela jednu od staklenki s labavim poklopcem i drugačijom teksturom, tada sam znala da ju je netko dirao, a to nisam bila ja. Netko je petljao po mojim proizvodima i znala sam da nešto nije u redu", rekla je influencerica.

Iako u to vrijeme nije živjela sa svojim bivšim dečko, on je imao ključ od njezina stana, no bila je uvjerena da on nije taj koji koristi njezine proizvode. "On nikad ne bi znao koristiti te stvari. Bio je tip koji je mislio da je sve osim sapuna glupost i koji ne bi stavio ni kremu za sunčanje ni hidratantnu kremu", objasnila je.

Znajući sve to, jedini logičan zaključak bio je da je Mourin bivši, dok nje nije bilo, dovodio svoju ljubavnicu u njezin stan i da je upravo ona bila ta koja je koristila njezine proizvode za njegu kože. Nakon što ga je suočila s pitanjima, muškarac je na kraju priznao da ju je varao. "Prevara je sama po sebi dovoljno bolna. Ali da netko još koristi moje skupe proizvode bez dopuštenja? E to mi je neoprostivo", rekla je Moura.

Rabljeni proizvodi za njegu kože nisu jedini način na koji žene hvataju svoje nevjerne muškarce na djelu. Jedna supruga otkrila je da je muž vara tijekom rutine pranja zubi. Privatni istražitelj Paul Jones imao je klijenticu koja je preuzela aplikaciju za električnu četkicu za zube da bi naučila svoju djecu da pravilno peru zube. No, aplikacije je pratila rutinu pranja zubi svakog člana obitelji.

"S vremenom je klijentica primijetila da se povijest pranja zubi njezinog partnera bilježi u neobično vrijeme, u vrijeme kada je navodno bio na poslu", rekao je Jones.