Osveta stoljeća: Dečko ju je varao, a onda ga je ona brutalno ponizila preko Tindera

Mlada žena po imenu Emmy Stove izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je podijelila priču o osveti svom nevjernom dečku – i to na vrlo originalan način. Sumnjajući da je vara, Emmy je odlučila preuzeti stvar u svoje ruke. Umjesto da ga izravno suoči, napravila je lažni profil na Tinderu, istoj aplikaciji koju je koristio za upoznavanje drugih djevojaka.

Koristila je druge fotografije kako je ne bi prepoznao i počela mu slati poruke. Nije prošlo dugo, a "kemija" je dovela do dogovora za spoj. “Rekla sam mu da se nađe sa mnom”, prisjetila se Emmy u objavi.

On se na spoju pojavio, no Emmy — nije. Umjesto toga, poslala mu je poruku s lažnog profila: “Vidjela sam te, ali sam otišla jer si mi previše ružan”. No, njezin plan osvete tu nije stao.

Kada se kasnije vratio kući, Emmy ga je dočekala – i prekinula s njim, rekavši da ga više ne smatra privlačnim. Ono što on nije znao? Da je osoba koja ga je ranije te večeri odbila bila zapravo ona sama.

“Nisam mu rekla da znam da me vara. Htjela sam da se pita zašto ga dvije djevojke u jednom danu smatraju neprivlačnim”, objasnila je, “Nadam se da će zauvijek imati problema sa samopouzdanjem”.

Ova priča brzo je postala viralna nakon što ju je podijelila na svom TikTok profilu @emstove22, prikupivši više od 7,2 milijuna pregleda i preko 1,2 milijuna lajkova.

Drugi korisnici TikToka pohvalili su Emmynu kreativnost i preciznost: “Veliki sam obožavatelj tvog rada”; “Dvije pobjede u jednoj večeri – to je umjetnost”; Ti si psihološki genij”; “Sad mu nova djevojka mora svaki tjedan govoriti da je lijep”; “Neću lagati, ovo je prilično genijalan način nošenja s prevarom”.