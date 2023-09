Studija otkrila koliko se često seksaju parovi u dugim i sretnim vezama

Proučavajući važne čimbenike koji doprinose dugotrajnijoj ljubavnoj vezi istraživači britanskog servisa ITVX ispitali su dvije tisuće britanskih parova u dugim i sretnim vezama i provjerili koliko im je učestal i bitan seksualni život; a otkrili su da su se parovi koji su zajedno bili deset i više godina, u prosijeku seksali sedam puta mjesečno. I premda je većina njih seks navela kao jedan od važnih faktora u dugoj i sretnoj vezi, u anketi se otkrilo i da ga mnogi ne smatraju najvažnijim faktorom. Apsolutno ključna stvar za uspjeh veze i ono što parove više od deset godina drži zajedno bila je - zajednička zabava. Osim toga, mnogi su kao ključno za uspješnu vezu naveli i mogućnost pronalaska kompromisa, nemanje tajni pred partnerom i isti ili slični smisao za humor...

Iako su svi ispitanici rekli da redoviti spolni odnos uvelike doprinosi zadovoljstvu i sreći u vezi, otprilike pet posto ispitanih parova priznalo je da oni i partneri spavaju u odvojenim spavaćim sobama, dok je 20 posto reklo i da su u nekoj fazi veze prevarili svog partnera ili partnericu. Od toga ih je 58 posto bilo uhvaćeno u nevjeri, no veze su se nakon velike krizezbog nevjere oporavile.

Iznenađujuće je što je čak 85 posto ispitanih parova uspjelo popraviti svoj odnos i ostati zajedno i nakon nevjere, a 38 posto njih reklo je čak da im je afera ojačala primarne veze. Inače, spomenuto je ispitivanje samo jedan od istraživačkih projekata u kojima su se u skorije vrijeme tražili razni važni čimbenici u ljubavnim muško ženskim odnosima.

Studija koja je časopisu SAGE Journal of Social and Personal Relationships otkrila je tako da su u heteroseksualnim vezama muškarci ti koji prvi kažu Volim te. Tako je naime bilo u čak šest od sedam uključenih regija, Muškarci su svojim partnericama ljubav u prosijeku izjavljivali 69. dan veze, dok žene o tome nisu razmišljale do 77. dana veze, prenosi NY Post.

Muškarac ne može odoljeti ženinoj sestri: ‘Seksali smo se i na dan našeg vjenčanja!’