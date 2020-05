Stručnjakinja otkriva: Psi doživljavaju boje drugačije, ali zato odlično vide u mraku

Veterinarka Katy Nelson objasnila je za Reader's Digest kako i psi imaju veće zjenice nego ljudi zbog čega im oči propuštaju više svjetla. Također, imaju i mnogo šire vidno polje nego ljudi i vide kut od 250 stupnjeva, dok ljudsko oko vidi 190 stupnjeva



Dala je odgovor i na često postavljeno pitanje, a to je vide li psi u mraku? "Kao i u ljudskom, i u oku psa nalazi se unutarnja ovojnica ili mrežnica građena od vidnih stanica osjetljivih na svjetlost, takozvanih štapića i čunjića, upravo iz tog razloga psi jako dobro mogu vidjeti i pri slabom svjetlu. Druge stanice mrežnice nazivaju se konusi i imaju oblik stošca, a zbog njih psi percipiraju boje."



Iako se nekad smatralo da psi vide crno-bijelo, dokazalo se suprotno - vide boje, ali nešto drugačije nego mi. Najbolje vide plavu, žutu i sivu, dok teže prepoznaju narančastu i crvenu. Mogu biti i daltonisti, otkrila je.

Psića Finleya mnogi uspoređuju s rock zvijezdom:

Još jedno pitanje koje mnoge interesira je zašto pseće oči u mraku svijetle zeleno?



"To se događa zbog sjajne površine u stražnjem dijelu oka zvane tapetum lucidum, koja djeluje kao ogledalo unutar oka i reflektira svjetlost koja ulazi",objasnila je dr. Nelson i dodala: "To svjetlo pojačava i proces koji se naziva fluorescencija, a tapetum može odražavati i do 130 puta više svjetlosti nego u ljudskom oku, zbog čega su psi pet puta osjetljiviji na svjetlost od nas."