Stručnjakinja otkrila: Ove namirnice najbolje su za zdrav i nutritivni doručak

Ako pitate bilo kojeg stručnjaka za prehranu koji im je omiljeni obrok u danu, sigurno će odgovoriti da je to doručak. Jedenje ujutro daje vam mentalnu i fizičku energiju potrebnu za dan, a višestruka su istraživanja pokazala da djeca i odrasli koji doručkuju dobivaju više vlakana, kalcija, vitamina A, vitamina C, riboflavina, cinka, i željezo u prehrani od onih koji preskaču jutarnji obrok. Doručak pomaže vašem srcu, gustoći kostiju, metabolizmu i probavi, a važno je znati koje namirnice su najbolje za to - dijetetičarka Frances Largeman-Roth otkrila je popis, prenosi Real Simple.

Jaja

Jaja su jedna od najsvestranijih namirnica, a čine brz i hranjiv doručak u bilo kojem obliku. Prema Largeman-Rothu, jaja su jedan od rijetkih izvora vitamina D. - To je neophodno za pravilnu imunološku funkciju, posebno zato što većina nas nema dovoljno vitamina D - objašnjava.

Zob

Možete je koristiti u pečenim proizvodima i u zobenim pahuljicama. Također je možete miješati i koristiti kao brašno. Bez obzira na to kako ste se odlučili za upotrebu, zob je odlična za vaše srce. Topiva vlakna koja sadrže, beta-glukan, imaju sposobnost prirodnog snižavanja razine kolesterola. Osim toga, zob sadrži otporni škrob koji djeluje poput vlakana i pomaže vam da se duže osjećate sitiji.

Zeleni smoothie

Zeleni smoothie prepun je zdravstvenih blagodati. Mješavina je voća, povrća i bilja, a prepun vitamina B skupine. Izvrstan je kao podizanje prije treninga.

Tost od pšeničnog tijesta s maslacem od voća i orašastih plodova

Osim što vam daje energiju i nutritivne vrijednosti iz voća i orašastih plodova, kruh od pšeničnog tijesta čini vas sitijima jer treba dulje vremena da se probavi od običnog, bijelog kruha.

