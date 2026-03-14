Bez herbicida i otrova: Evo kako uz pomoć kartona možete spriječiti rast korova

Korov u vrtu jedan je od najčešćih izazova s kojima se suočavaju vrtlari, bilo početnici ili iskusni. Dok neki korovi mogu izgledati bezopasno, oni brzo preuzimaju prostor, oduzimaju hranjive tvari biljkama i mogu usporiti rast vašeg vrta. Učenje kako ih učinkovito kontrolirati ključ je za zdrav, bujan i uređen vrt. Hortikulturna stručnjakinja i spisateljica Ellen Mary otkrila je svoje tehnike za suzbijanje rasta korova.

Mary, voditeljica podcasta "The Plant Based Podcast", priznala je da iako bismo trebali koegzistirati s korovom, postoje prilike kada je uklanjanje potrebno, posebno prilikom sadnje. Prilikom uzgoja usjeva, na primjer, korov može lišiti biljke bitnih resursa dok se bore za sunčevu svjetlost, vlagu i hranjive tvari u tlu. Umjesto pribjegavanja kemikalijama ili štetnim sprejevima koji mogu naštetiti širem ekosustavu, Ellen zagovara ručno plijevljenje. "Za mene se sve svodi na ručno plijevljenje, to je ono što uglavnom i radim. Ne koristim nikakve sprejeve", objasnila je. Stručnjakinja također koristi metodu nazvanu "vrtlarenje bez kopanja", za koju tvrdi da stvarno pomaže u suzbijanju korova" Ovaj pristup uključuje godišnje nanošenje sloja malča na površinu vrta, piše Daily Express.

Mary je primijetila da to sprječava sunčevu svjetlost da dopre do korova, čime se sprječava njegov razvoj. "Sve sjeme koje vjetar nosi i koje padne na vrh malča može se jednostavno ručno plijeviti. Ako imate puno korova koji trebate ukloniti jer želite nešto uzgajati, preporučila bih da na vrh stavite karton i stvarno debeli sloj dobro istrunule organske tvari. Zatim samo posadite kroz to. Svake godine dodajte još jedan manji sloj malča. To je osnova vrtlarstva bez kopanja, ali stvarno pomaže u suzbijanju korova", objasnila je.

Mnogi korovi su vrlo hranjivi i mogu se koristiti zbog svojih zdravstvenih prednosti. Međutim, Mary je objasnila da mnogi vrtlari određene biljke označavaju kao korov jer su invazivne ili dosadne ili ne izgledaju privlačno. Korov je jednostavno biljka koja raste na neželjenom mjestu. Autorica vrtlarskih knjiga sugerirala je da vrtlarima trebaju promijeniti način razmišljanja kada je u pitanju korov.

"Nije važno kako nam je rečeno da ih zovemo. Kopriva je biljka, vrkuta je biljka, a neki ih smatraju korovom. Mnoge od njih su vrlo hranjive i dobre za zdravlje. Mislim da bismo samo trebali preispitati način na koji klasificiramo korov u tom smislu", rekla je stručnjakinja. Koprive, na primjer, su omiljene biljke bumbarima koji jedu lisne uši. Koprive se također mogu koristiti za kuhanje čaja i stvaranje biljne hrane.

"Sve ima svoju upotrebu", zaključila je Mary. Maslačak, često odbačen kao klasični korov, zapravo je jedan od najranijih izvora nektara za pčele. Ostavljajući maslačke netaknutima, možemo osigurati da oprašivači imaju pristup njima. Štoviše, maslačak se može koristiti za kuhanje čaja i kave. Mary je naglasila da vrtovi ne moraju biti besprijekorni te se zalaže za prednosti održavanja divljih područja unutar vrta.