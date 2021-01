Mlada žena otkrila: 'Spavam s ocem svog partnera - seks s njim puno je bolji, pa mi je teško odoljeti'

Anonimna žena poslala je pismo novinarki i voditeljici, Chloe Madeley, koja svakoga tjedna putem portala The Sun odgovara na ljubavne probleme ljudi. Ona je u pismu ispričala da vara svog partnera - i to s njegovim ocem!



"Kada sam upoznala svog partnera bio je zaista muškarac iz snova. Visok, taman, zgodan, s dobrim poslom i ono najvažnije - spreman na ozbiljnu vezu i zajednički život. Moji prijatelji nisu mogli vjerovati da sam našla takvu osobu jer sam u mlađim danima dosta mijenjala dečke i bila nemirna po tom pitanju. Nakon šest mjeseci veze zaručili smo se i počeli živjeti zajedno te štedjeti za vjenčanje. Koliko god je sve to lijepo, iskreno, postalo mi je dosadno", počela je priču.



Iako je svjesna da je njezin dečko kvalitetna osoba, njihova veza je pomalo dosadna. "Seks je neuzbudljiv i on će radije gledati boks ili izaći u klub."

Pogledajte video: Inicijativa SOS prikupila je više od 400 paketa za žene iz Petrinje i Gline

"Njegov otac počeo mi je davati znakove da mu se sviđam i mislila sam da nema ništa loše u povremenom flertu. Ipak, nakon druženja na jednom roštilju stvari su se malo promijenile i na kraju smo završili u krevetu - dok je moj partner spavao u drugoj sobi. Osjećam krivnju, ali ne mogu si pomoći, ne znam što da radim."



"Svi ponekad osjetimo privlačnost prema nekome drugome, ali u zreloj i kvalitetnoj vezi koja je puna poštovanja to ostane samo na tome. Bez rasprave, moraš se suzdržati od takvih stvari. Ljudi se rastaju i prekidaju, to se stalno događa, ali moraš biti realna i shvatiti da ovakav odnos neće dugo potrajati i neće izaći na dobro. Ne prihvatljivo je to da imaš seksualne odnose s članom njegove obitelji. Moraš odlučiti što želiš - i to pod hitno", oštro joj je odgovorila Chloe.

