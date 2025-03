Stručnjakinja je otkrila što nikada ne biste trebali usisavati: 'Može vam uništiti usisavač'

Usisavači su nezaobilazni pomagači u svakodnevnom čišćenju doma. Sposobni su ukloniti prašinu, prljavštinu i ostatke sa svih vrsta površina, od tepiha do tvrdih podova. Za mnoge ljude, usisavač je jedan od onih uređaja bez kojih jednostavno ne mogu živjeti. Poznate robne marke obično nisu jeftine, stoga je ključno da vaš usisavač traje što je duže moguće.

Stručnjaci su rekli da postoji jedna stvar koju nikada ne biste trebali pokušati usisati jer to može uništiti vaš uređaj i dovesti do skupih popravaka. Profesionalci iz tvrtke Which? izdali su neke smjernice o usisavačima, piše Express. U videu na Instagramu, stručnjakinja za usisavače rekla je da se nikada ne koristi usisavač za čišćenje razbijenog stakla s poda.

Iako je to vrlo česta situacija te može biti primamljivo posegnuti za usisavačem da biste očistili opasne komadiće, to ne biste trebali raditi. "Sitni komadi mogu se zaglaviti u crijevu i motoru", objasnila je. Umjesto toga, sljedeći put kad vam slučajno ispadne čaša za vino ili šalica, nemojte koristiti usisavač za rješavanje nereda.

Uzmite lopaticu za smeće i metlu da pometete nered, a može poslužiti i vlažna krpa. Ovaj savjet je posebno koristan za one sitne krhotine koje je teško vidjeti. Samo nježno pritisnite vlažnu krpu na mjesto gdje je čaša pala i komadići bi se trebali prilično lako zalijepiti za nju.

Nakon što ste to učinili i uspjeli pokupiti što više stakla, tada možete posegnuti za usisavačem. Pobrinite se da to učinite tek kada ste očistili većinu stakla jer ćete tako produžiti životni vijek vašeg uređaja te ćete dugoročno uštedjeti novac. Prije usisavanja također biste trebali pažljivo provjeriti ima li u mlaznici zaglavljenih predmeta, jer to može učiniti vaš uređaj mnogo manje učinkovitim.