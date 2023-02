Stručnjaci tvrde: Ovo voće i povrće nikada ne biste smjeli guliti radi zdravlja crijeva!

Kuhate večeru i upravo se spremate posegnuti za krumpirom. Uzimate li i vi gulilicu? To zapravo baš i nije dobra ideja. Naime, to je velika nutricionistička greška, a vi zapravo bacate najvrjedniji dio svojih namirnica u smeće, piše Mind Body Green.

Ne treba čuditi činjenica da su vlakna ključna za vaše zdravlje. Složeni ugljikohidrati hrane vaš crijevni mikrobiom, podupiru probavu, pomažu u regulaciji šećera u krvi, te pomažu u detoksikaciji. Istraživanja pokazuju da kada jedemo više vlakana putem cjelovite hrane ili dodataka prehrani, lakše gubimo na težini—i obično unosimo manje kalorija ukupno.

Znate li zašto je dobro jesti jednu jabuku svaki dan?

Velike su šanse da se u vašoj kanti za smeće ili kompostu trenutno nalazi dobra količina vlakana. Do 31% vlakana povrća nalazi se u njegovoj kori, pa bi bilo bolje da u mnogim slučajevima ostavimo koru. Vlakna u korama voća također mogu pomoći da se voćni šećeri sporije metaboliziraju, sprječavajući skokove šećera u krvi. To je lakše s nekim namirnicama nego s drugima. Ostavljanje kore na mrkvi, na primjer, vjerojatno vam se neće činiti posebnim. No, s druge strane, jedenje kore na kiviju definitivno se može činiti čudnim ako na to niste navikli. Ovo je voće i povrće čije kore ne biste trebali guliti:

Krumpir

Nevjerojatnih 30-40% vlakana krumpira nalazi se u kori, tako da to ne želite baciti. Jednostavno isperite krumpire pod vodom i obrišite prljavštinu četkom za povrće. Ne morate ukloniti sve mrljice, mali nedostaci na vašim krumpirima su u redu. Ako ipak morate guliti krumpire, kore možete sačuvati, premazati ih hladno prešanim maslinovim uljem i morskom soli, i ispeći u pećnici za čips od krumpirove kore bogat vlaknima. Ista pravila vrijede i za slatki krumpir, osim što je ovaj još lakši jer ima tendenciju da bude manje prljav na površini.

Kivi

Da, možete jesti vanjsku stranu kivija, koliko god vam se to činilo čudno. To je super korisna namirnica za zdravlje crijeva, a ako jedete kožu, dobit ćete 50% više vlakana dobrih za crijeva nego ako jedete samo meso. Ako ste novi u ovome, prvo prođite vodom po koži kako biste smanjili njezinu krznenu teksturu. Obavezno uklonite grube vrhove. Tehnički su jestive, ali ipak je bolje da ih maknete.

Jabuke

Oko 45% vlakana jabuke nalazi se u kori. Kore jabuke također imaju visok sadržaj pektina, koji je odličan za zdravlje crijeva. Dobro ih isperite pod vodom i ispolirajte ih krpom kako biste uklonili sve vanjske tragove voska. Zatim nasjeckajte, grizite ili konzumirajte kako god želite. Kore možete ostaviti i za pitu od jabuka!

Bundeva

Kora svih vrsta bundeva je jestiva, no neke bi realno mogle biti pretvrde za jelo. Najbolji način konzumiranja kože je ispeći je na tavi ili na roštilju. Ako je za vaš recept potrebna oguljena bundeva, onda možete sačuvati kore i ispeći ih u pećnici na malo maslinovog ulja i morske soli dok ne postanu smeđe i hrskave.

Mrkva

Prestanite guliti svoje mrkve. Da, kore mogu biti malo gorke, ali na taj način bacate vlakna i hrpu važnih hranjivih tvari. Samo ih isperite pod vodom, odrežite sve površinske mrlje i možete ih jesti sirove ili kuhane.

Krastavac

Ako ste ikada cijedili sok od krastavca, znate da je jedini dio koji izlazi van zelena kora. Gotovo cijela unutrašnjost je voda. Vlakna i korisni spojevi poput klorofila skupljaju se u koži, stoga je nemojte bacati. Ako vaš krastavac ima sjemenke, pokušajte i njih uključiti. Oni su još jedan izvor vlakana koji se često bacaju.

Studija mnoge zgrozila: Neke vrste kupovnog kruha sadrže tragove ljudske kose i ptičjeg perja!