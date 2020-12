Stručnjaci tvrde: Na spavanje je najbolje otići do 22 sata, evo zašto

Davno smo već čuli da je za kvalitetan san jako bitno buditi se uvijek u isto vrijeme, da bi temperatura u sobi trebala biti do 18°C i da trebamo ukloniti iz okoline sve ono što nam remeti miran san. Nedavno su stručnjaci otkrili još jednu jako bitnu stavku koje se morate pridržavati ako se ujutro želite probuditi odmorni, a to je - vrijeme u koje odlazite na spavanje.



Kako prenosi Bright Side, najbolje bi bilo otići u krevet do 22 sata. Rani odlazak na spavanje ima jako puno pozitivnih učinaka na tijelo i um.



Odmorit ćemo se kvalitetno

Prvo, najdublji i najmirniji dio našeg sna je između 22 sata i 2 ujutro što znači da ćemo ranim odlaskom u krevet to najbolje iskoristiti. Također, jedno istraživanje pokazalo je da raniji odlazak na spavanje pomaže da zaustavimo negativne i zabrinjavajuće misli koje nas mogu držati budnima noću.

Tijelo se vraća u formu

Kad smo u dubokom ciklusu spavanja, naše tijelo samo se liječi stvaranjem hormona rasta i popravka. Ova ključna aktivnost pobrinut će se da budemo u najboljoj formi za sljedeći dan, posebno kada su u pitanju ljudi koji su fizički aktivni.



Smanjuje se stres

Nedovoljno spavanja može vam stvoriti izuzetno visoke razine hormona stresa kortizola u tijelu koje onda stvaraju tjeskobu. Kada tu razinu smanjite uz pomoć kvalitetnog odmora, imat ćete više energije tijekom dana.



Bolja kontrola nad osjećajima

Istraživanja pokazuju da su ljudi koji odspavaju dovoljno sati sna uglavnom sretniji u životu. Kada nemamo dovoljno dubokog sna, naše emocije mogu biti nestabilnije jer ih je teže kontrolirati. Također, ranije spavanje može značiti i ranije buđenje, što može biti važno ako želimo uhvatiti više dnevnog svjetla i serotonina za poboljšanje raspoloženja.

