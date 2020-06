Stručnjaci otkrivaju: Ovo su greške kod tretiranja mrlja koje nikada ne biste trebali raditi

Ako su vam crvene mrlje od vina uništile trosjed, a mrlje od čokolade bijelu bluzu, vrijeme je da popravite svoju vještinu uklanjanja mrlja. Osim što je važno znati što koristiti za svaku mrlju, postoje i neke česte pogreške koje bi se trebale izbjegavati. Sitne greške, čak i nešto toliko jednostavno kao ispiranje na pogrešnoj temperaturi, mogle bi biti razlog bacanja vaše odjeće, prenosi Real Simple. Kako bi vaša odjeća dulje bila kao nova, evo nekoliko pogreška pranja rublja na koje trebate pripaziti.

Ne djelujete dovoljno brzo

Najvažnije pravilo za većinu mrlja je tretirati ih što prije. Za većinu mrlja, korisno je početi s čišćenjem dok je mrlja još uvijek vlažna, odnosno prije nego što ima mogućnost lijepljenja s vlaknima. To se posebno odnosi na izlijevanje crnog vina, kapljice kave i mrlje maslinovog ulja. Ako je to moguće, trebali biste isprati sve mrlje što brže, čak i ako morate čekati dok ne dođete do perilice rublja. Uzimanje pet minuta za ispiranje mrlje odmah i nanošenje deterdženta za pranje posuđa moglo vi vam uštedjeti sat vremena pranja.

Koristite pogrešnu temperaturu vode

Topla voda učinkovita je kod većine mrlja, kao što su mrlje od blata ili ulja, ali za neke mrlje bolja je hladna voda, kao za mrlje od krvi. Prije čišćenja i ispiranja mrlja, pogledajte koja temperatura vode je najpogodnija za njezino tretiranje.

Prebrzo stavljanje u sušilo

Nikad ne stavljajte odjeću s mrljama u sušilo, ako one nisu u potpunosti očišćene. Ako čistite mrlju u perilici rublja i ona je još uvijek vidljiva nakon, još jednom ponovite proces. Vrućina u sušilu trajno će oštetiti rublje i uništiti vašu odjeću.

Trljate mrlju

Iako postoji nekoliko iznimka ovom pravilu, trebali biste izbjegavati trljanje mrlje na odjeći jer ćete je inače samo pritisnuti u njezin sastav. Najbolje metode su lagano tapkanje ili pritiskanje mrlje. Važno je zapamtiti da tretirate mrlju izvana prema unutra, kako je ne biste povećali.

