Stručnjaci otkrili: Četiri razloga zašto ne biste trebali više puta koristiti jednokratnu plastičnu bocu!

Bilo da žele uštedjeti vrijeme, novac ili sačuvati okoliš, mnogi griješe perući i ponovno puneći plastične boce vode za jednokratnu upotrebu. Stručnjaci kažu da to može predstavljati opasnost za vaše zdravlje, a da ne spominjemo okoliš. Ali koliko se ponovna uporaba boce kupljene u trgovini razlikuje od boce koja se doista može ponovno upotrijebiti? Obratili smo se nizu stručnjaka kako bismo saznali može li ponovna uporaba vaših boca štetiti vašem zdravlju—i njihovi bi vas odgovori mogli iznenaditi. Ovo su četiri razloga zašto su boce za vodu za jednokratnu upotrebu upravo to, te kako biste saznali zašto se boce od nehrđajućeg čelika i stakla smatraju daleko najboljima, piše Best Life.

Ponovno korištene boce vode mogu sadržavati štetne bakterije: Prema Brianu Campbelu, osnivaču i glavnom stručnjaku za pročišćavanje vode na waterfilterguru.com, najbolji argument protiv ponovne uporabe plastičnih boca za vodu je to što one sadrže štetne bakterije. Napominje da kada ljudi čiste boce s vodom kako bi ih ponovno upotrijebili, "možda ih ne čiste ispravno, što može dovesti do rasta bakterija. Osim toga, plastika može s vremenom razviti male pukotine ili ogrebotine, što može stvoriti područja za rast bakterija i to može dovesti do potencijalnih zdravstvenih rizika, uključujući gastrointestinalne bolesti i druge infekcije", kaže Campbel. Ako slučajno ostavite svoju bocu vode u toplom ili vrućem okruženju između dva korištenja - u sunčanom automobilu ili u torbi za teretanu, na primjer - trebali biste pretpostaviti da su se bakterije još učinkovitije razmnožile. Boce za vodu za višekratnu upotrebu dizajnirane su da izdrže često pranje, tako da neće izazvati ogrebotine i tragove koji pomažu skrivanju bakterija.

Oni mogu ispustiti kemikalije u vaše piće: Boce za vodu mogu se izraditi od raznih vrsta plastike, od kojih su neke sigurnije od drugih, kaže Campbel. Da biste saznali od kojeg je materijala napravljena vaša boca, možete pogledati kod za recikliranje na naljepnici, koji će sadržavati broj od jedan do sedam. Ovih je dana većina jednokratnih boca s vodom označena s jedinicom, što znači da su izrađene od polietilen tereftalata (PET ili PETE). Iako ne sadrže bisfenol A (BPA) i ftalate, ponekad mogu sadržavati antimon, polumetalni materijal koji se smatra mogućim kancerogenim. Boce označene kodovima za recikliranje koje nose druge brojeve mogu sadržavati dodatne kemikalije. Na primjer, oni označeni sa sedam izrađeni su od polikarbonatne plastike. Prema Harvardskoj školi javnog zdravstva, polikarbonatna plastika sadrži BPA, "kemikaliju koja je u studijama na životinjama povezana s razvojnim, reproduktivnim i metaboličkim zdravstvenim problemima."

Sadrže i mikroplastiku: Heather Wilde, naturopatska liječnica sa sjedištem u Tempeu, upozorava da boce za vodu za jednokratnu upotrebu također mogu iscijediti mikroplastiku u vaše piće ako ih ponovno upotrijebite. Zapravo, studija iz 2018. objavljena u časopisu Frontiers in Chemistry promatrala je uzorke iz 259 flaširanih voda i otkrila da 93 posto tih uzoraka pokazuje znakove "kontaminacije mikroplastikom". Iako znanstvenici još uvijek rade na razumijevanju učinaka gutanja mikroplastike, jedna studija objavljena u medicinskom časopisu Endocrine Reviews otkrila je da konzumacija mikroplastike može poremetiti endokrini sustav, mrežu žlijezda koje otpuštaju hormone i organe koji reguliraju metabolizam, rast i reprodukciju razvoja, i više. Druga studija objavljena u Frontiers in Environmental Science zaključila je da konzumacija mikroplastike može uzrokovati oksidativni stres, citotoksičnost, neurotoksičnost i poremećaj imunološkog sustava. Wilde vjeruje da mnogi ljudi konzumiraju mikroplastiku u opasnim količinama i sugerira da bi prestanak upotrebe boca za vodu za jednokratnu upotrebu mogao pomoći u suzbijanju problema.

Oni su opasnost za okoliš: Konačno, postoji još jedan važan razlog da nikada ne punite boce s vodom za jednokratnu upotrebu - iz ekološke perspektive, najbolje je preskočiti njihovu kupnju. "Cijeli životni ciklus flaširane vode koristi fosilna goriva, doprinosi globalnom zatopljenju i uzrokuje zagađenje", piše Ured za održivost Sveučilišta Harvard. Dodaju da se svake godine 17 milijuna barela nafte koristi za proizvodnju dovoljno plastičnih boca za vodu da se zadovolji godišnja potreba Amerike za flaširanom vodom, a 86 posto boca za jednokratnu upotrebu završi na odlagalištima ili kao otpad.

Dakle, iako vaš trud da ponovno upotrijebite bocu vode možda dolazi iz dobre namjere, Zeeshan Afzal, dr. med., medicinski djelatnik tvrtke Welzo, kaže da je bolje planirati unaprijed kupnjom boce vode za višekratnu upotrebu od nehrđajućeg čelika ili stakla. "Ponovno punjenje plastičnih boca za vodu potkopava prednosti održivosti korištenja višekratnih boca za vodu. Plastične boce vode glavni su uzročnici plastičnog otpada i zagađenja, a njihovo ponovno punjenje produžava ovaj ciklus", kaže Afzal.

