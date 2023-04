Nutricionisti otkrili: Evo što će vam se dogoditi ako prestanete jesti šećer

Mnoga hrana koju jedemo svaki dan puna je dodanog šećera. Zapravo, American Heart Association izvješćuje da prosječni Amerikanac pojede 77 grama šećera dnevno, daleko više od preporučenog. Ova uobičajena prehrambena navika povezana je s nizom medicinskih problema, upozoravaju stručnjaci. "Da bi živjeli zdravije i dulje, većina Amerikanaca mora se više kretati i bolje jesti, uključujući unos manje dodanih šećera", kaže Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Dobre vijesti? Ograničenje unosa dodanog šećera na manje od 10 posto dnevnih kalorija donosi čitav niz velikih zdravstvenih prednosti. Štoviše, "prirodni šećeri i ugljikohidrati, poput onih u voću, povrću, nemasnim mliječnim proizvodima i cjelovitim žitaricama, su korisni, a ne štetni za vaše zdravlje", kaže dijetetičarka Lindsay Delk. Čitajte dalje kako biste saznali kako bi vaše tijelo moglo imati koristi ako prestanete jesti dodani šećer i zašto čak i postupne promjene mogu imati dubok učinak na vaše zdravlje, piše Best Life.

Smanjit ćete rizik od srčanih bolesti: Prema Delku, prehrana s visokim udjelom dodanog šećera može uzrokovati povećanu razinu upale u tijelu, a to može opteretiti kardiovaskularni sustav. "Smanjenjem ili eliminacijom dodanih šećera u vašoj prehrani, mogli biste primijetiti smanjenje ukupne razine upale. Smanjenje kronične upale u vašem tijelu može smanjiti rizik od bolesti srca i visokog krvnog tlaka", kaže ona. Zapravo, studija iz 2014. objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine otkrila je da su prehrane bogate šećerom – one u kojima su ispitanici unosili 17 do 21 posto svojih ukupnih kalorija iz šećera – bile povezane s 38-postotnim povećanjem smrti od kardiovaskularnih bolesti, u usporedbi s s dijetama s niskim udjelom šećera gdje je manje od 8 posto kalorija ispitanika dolazilo od dodanog šećera. Što su ispitanici jeli više šećera, to je više rastao njihov rizik od srčanih bolesti.

Smanjit ćete rizik od dijabetesa: Delk dodaje da oni koji izbace šećer iz svoje prehrane također imaju manji rizik od dijabetesa i drugih metaboličkih bolesti. Izvješće klinike Mayo u kojem su pregledani podaci iz pokusa na životinjama i studija na ljudima, potvrđuje da se dodani šećeri poput saharoze i kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze smatraju jednim od najvećih pokretača razvoja dijabetes melitusa i povezanih metaboličkih problema. "Posebno dodana fruktoza (npr. kao sastojak dodane saharoze ili kao glavna komponenta zaslađivača s visokim udjelom fruktoze) može predstavljati najveći problem za pojavu dijabetesa, metaboličke abnormalnosti povezane s dijabetesom", navodi se u izvješću. Međutim, cjelovita hrana koja sadrži fruktozu, poput voća i povrća, "ne predstavlja nikakav problem za zdravlje i vjerojatno štiti od dijabetesa".

Poboljšat ćete zdravlje jetre: Vaša jetra također će vam biti zahvalna ako prestanete jesti toliko dodanog šećera, kažu stručnjaci. "Vaša jetra metabolizira šećer na isti način kao i alkohol i pretvara ugljikohidrate iz hrane u masti", objašnjava Frank Hu, dr. med., profesor nutricionizma na Harvard T.H. Chan School of Public Health koji je radio na studiji o zdravlju srca 2014. “S vremenom to može dovesti do većeg nakupljanja masti, što se može pretvoriti u bolest masne jetre”, upozorava. Trenutno se procjenjuje da 80 do 100 milijuna Amerikanaca živi s nealkoholnom masnom bolešću jetre, stanjem koje može povećati rizik od dijabetesa tipa 2 i bolesti srca. Međutim, promjena prehrane može uvelike smanjiti rizik: Studija iz 2019. o djeci koja žive s masnom jetrom otkrila je da su nakon osam tjedana prehrane s niskim udjelom šećera ispitanici u usporedbi s kontrolnom skupinom vidjeli prosječno smanjenje masnoće u jetri za 31 posto.

Imat ćete manje karijesa: Vaše zdravlje zuba također će imati koristi ako odlučite izbaciti dodani šećer iz svoje prehrane. To je zato što kada jedete slatku hranu, štetne bakterije oblažu vaše zube plakom kako bi pomogle metabolizirati šećer. Oni u konačnici proizvode kiseline u ustima koje troše tvrda tkiva zuba, poznata kao caklina i dentin. Smanjenjem unosa dodanog šećera možete pomoći u smanjenju nakupljanja plaka i usporiti proces propadanja.

Najvjerojatnije ćete smršavjeti: Prehrane s visokim udjelom šećera povezuju se s većom učestalošću prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, pa bi smanjenje unosa šećera moglo biti jednostavan način da pomognete u kontroli težine, kažu stručnjaci. Osim što je slatka hrana bogata kalorijama, ona također može utjecati na šećer u krvi i hormone koji kontroliraju apetit i sitost. "Smanjenjem unosa dodanog šećera, možda ćete moći smršavjeti jer smanjujete ukupni unos kalorija", kaže Delk. Zamjenom slatkih grickalica hranom bogatijom hranjivim tvarima, također ćete unijeti više ključnih vitamina i minerala, dok unosite manje štetnih sastojaka koji se nalaze u prerađenoj hrani.

Vaše raspoloženje bi se moglo popraviti: Prehrana s visokim udjelom šećera također je povezana s poremećajima raspoloženja poput depresije i anksioznosti, pokazuju studije. Zapravo, izvješće iz 2017. pokazalo je da jedenje visokih razina dodanih šećera ima "štetan učinak na dugoročno psihičko zdravlje" zbog nestabilne regulacije šećera u krvi. Zato bi unos manje dodanog šećera u hrani i pićima mogao imati koristi za vaše mentalno zdravlje. Iako vaš liječnik ili stručnjak za mentalno zdravlje može dodatno preporučiti lijekove, terapiju razgovorom ili druge intervencije, "smanjenje unosa dodanih šećera može pomoći u ublažavanju stresa, smanjenju razdražljivosti i poboljšanju vašeg raspoloženja", kaže Delk.

Također možete doživjeti neke neugodne nuspojave: Iako će smanjenje unosa šećera dugoročno utjecati na vaše zdravlje, Delk napominje da mnogi ljudi kratkoročno osjećaju simptome odvikavanja od šećera. "Ako odjednom prestanete jesti dodani šećer, mogli biste osjetiti glavobolje, nemogućnost koncentracije, nedostatak motivacije, umor, razdražljivost i promjene raspoloženja", kaže ona. Međutim, napominje da ovi neugodni simptomi obično brzo prolaze, a koristi od smanjenja unosa šećera vjerojatno će daleko nadmašiti bilo kakvu neposrednu nelagodu.

