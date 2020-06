Stručnjaci odgovaraju na vječno pitanje: Evo koliko često morate mijenjati svoje madrace, jastuke i posteljinu

Stručnjaci iz tvrtke Bed Threads iz Australije podijelili su koliko se često trebaju mijenjati madraci, pokrivači i jastuci, kako bi vaša spavaća soba bila higijenska i udobna za spavanje, prenosi Daily Mail. Sve to potaknulo je istraživanje koje je pokazalo da 50 posto osoba pere svoju posteljinu jednom tjedno, 33 posto ih pere svakih nekoliko tjedana i 12 posto ih pere posteljinu samo jednom mjesečno.

Plahte

Stoga stručnjaci preporučuju da se posteljina pere jednom tjedno kako bi se spriječio nastanak bakterija od znoja i tjelesnih ulja koji se ispuštaju tijekom noći. Što se tiče mijenjanja plahti, one imaju životni vijek od dvije do četiri godine, ovisno o tome koliko često se peru. Također preporučuju pamuk od bambusa jer on ima antimikrobiološka svojstva koja pomažu u odbijanju bakterija, prašine i stjenica.

Jastuci

Većina ljudi svoje jastuke mijenja nakon dugog niza godina, kada postanu istrošeni, ali oni bi se trebali mijenjati svake godine ili svake druge godine. Stari jastuci u sebi skupljaju tjelesna ulja, mrtve stanice kože, znoj i kosu, koji privlače bakterije i prašinu. Također preporučuju da se peru dva puta godišnje za najbolji učinak.

Madrac

Madraci imaju dug vijek trajanja, oni se trebaju mijenjati svakih deset godina. Najveći problem kod starih madraca je što počnu propadati i uzrokuju bol i neugodnosti tijekom spavanja. No životni vijek madraca može se produžiti okretanjem svakih nekoliko mjeseci na drugu stranu.

Stručnjak otkriva zašto ne biste trebali preskakati servis bicikla: