Strastveni su: Ova tri horoskopska znaka imaju najveću želju za seksom

Iako svi znakovi uživaju u seksu, njihove intimne veze i potreba za fizičkim dodirom vođene su njihovim astrološkim položajem. To dovodi do toga da su neki znakovi prirodno skloniji seksu, dok je za druge vjerojatnije da će se za tim baviti kada su im ostale potrebe zadovoljene. U nastavku pogledajte koja to tri horoskopska znaka imaju najveći seksualni nagon i neprestano razmišljaju o strastvenim aktivnostima pod plahtama, piše Pinkvilla.

Škorpion

Škorpioni poznati su po svom velikom seksualnom nagonu, koji potiče njihova potreba za avanturom i intimnošću. No to za njih nije samo igra brojkama. Škorpioni su također vrlo izbirljivi sa svojim partnerima i drže visoke standarde. Njihova seksualna inteligencija je jako razvijena pa vrlo lako mogu razlikovati emocije od tjelesnog zadovoljstva.Škorpion vlada osmom kućom Zodijaka u kojoj do izražaja dolaze strast, seks, rođenje, smrt, reinkarnacija i misterija. Jedna od glavnih osobina škorpiona je senzualnost koja je baš zarazna. Iako mogu vrlo lako odvojiti seks od emocija, škorpioni ipak najviše uživaju u seksu s voljenom osobom. Ako im se netko svidi, nastojat će svaki slobodni trenutak iskoristiti kako bi partneru pokazali da im je privlačan i da žele zadovoljiti njegove potrebe.

Bik

Ovaj znak voli strast i maženje. Bikovi su nevjerojatni u krevetu jer imaju vrlo izravan pristup prema njemu što im dobro ide. Seks im je prirodan kao disanje ili jelo. Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi, Bikovi su posvećeni senzualnoj ljubavi i romantici. Njihov seksualni nagon prolazi kroz razdoblja ekstrema - ili će izdržati cijelu noć ili će se samo htjeti maziti i maziti cijelu noć.

Ovan

Ovnovi vole zavoditi i uživaju u uvodu u seks gotovo jednako kao i u samom činu. Ovnove bismo mogli opisati kao glavne seksualne akrobate Zodijaka. Imaju golemi seksualni apetit, a seks s njima nikada nije dosadan. U krevetu često izvode razne 'vratolomije', što ekstremnije – to bolje. Ovnovi priznaju da imaju gomilu fetiša o kojima otvoreno govore, a otvoreno će priznati i da nema toga što u seksu ne bi probali. Ovnove karakterizira samouvjerenost, a dokazana je činjenica da u seksu najviše uživamo kad je naše samopouzdanje na visokoj razini.

