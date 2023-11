Što prvo perete kada se tuširate? Odabir dijela tijela može reći puno o vašoj osobnosti!

Kada je riječ o tuširanju, naš mozak većinu stvari radi automatski i onako kako je naviknuo. No, sljedeći put kada uskočite pod tuš, obratite pozornost na ono što prvo operete jer to može otkriti puno o vašoj osobnosti.

Kako piše The Sun, ako ste netko tko najprije opere lice, to znači da vam je jako stalo do toga što ljudi govore o vama, kao i njihova percepcija o vama. Ali ako ste skloni odmah prati ruke ili noge, onda ste vjerojatno skromna i prizemna osoba. Udovi su simbol snage i otpornosti, pa to znači da ste glasni i da se izražavate slobodno.

Ako prvo perete svoje genitalije, onda ste vjerojatno sramežljivi i pomalo rezervirani, a sramežljivost bi mogla biti uzrokovana problemima sa samopouzdanjem, kao i time da vam je vrlo teško zauzeti se za sebe. Skloni ste stavljati svoje potrebe na posljednje mjesto, i radije se brinete da je svima drugima ugodno.

Ako prvo perete svoja prsa, to znači da se osjećate ugodno u svojoj koži i da ste vrlo neovisni. Ako se prvo uhvatite svoje kose, vjerojatno ste previše zaokupljeni kontrolom svakog aspekta svog života. Vi ste netko tko je opsjednut redom, radom i disciplinom, te imate vrlo praktičan pristup životu. Ako idete ravno prema ramenima i vratu, moglo bi značiti da ste vrlo marljiva osoba. Naime, razlog zašto prvo idete prema ramenima i vratu je zato što su to najstresniji dijelovi vašeg tijela.

Ako ste skloni prvo prati leđa, možda ste paranoični. To je područje kralježnice gdje se nalaze živci, pa pokazuje da ste vrlo oprezna osoba i da teško vjerujete ljudima. Perete li prvo pazuhe, to znači da ste vrlo omiljeni u društvu i da imate puno prijatelja. Poznati ste po tome da ćete biti uz prijatelje i u dobru i u zlu.

