Sjećate li ih se? 'Brojim do 3!' i ostale rečenice uz koje su odrastali milenijalci u Hrvatskoj

Većina milenijalaca u Hrvatskoj će se složiti kako je njihov odgoj po mnogočemu nalikovao na reality show, ali bez nagrade. Odrastali su uz malo kućnog odgoja, malo improvizacije i puno legendarnih roditeljskih rečenica, poput one 'nemoj me tjerat' da…'. Odrastalo se između videoteke i prvih mobitela na tipke, u vrijeme kada je internet 'škripao', a kućni budžet se rastezao kao žvaka ispod školske klupe.
Većina milenijalaca u Hrvatskoj će se složiti kako je njihov odgoj po mnogočemu nalikovao na reality show, ali bez nagrade. Odrastali su uz malo kućnog odgoja, malo improvizacije i puno legendarnih roditeljskih rečenica, poput one 'nemoj me tjerat' da…'. Odrastalo se između videoteke i prvih mobitela na tipke, u vrijeme kada je internet 'škripao', a kućni budžet se rastezao kao žvaka ispod školske klupe.
Share
Podijeli
Roditelji su djecu voljeli beskrajno, ali su komunikaciju često vodili metodom: kratko, jasno i s dozom prijetnje. Nije to bila zloća, nego disciplina u domaćoj radinosti. Dok su se klinci učili životu, oni su učili kako preživjeti njihov pubertet, i to bez Googlea i Chat GPT-ja. Zato su u svakoj kući postojale rečenice koje su zvučale kao sudska presuda, a zapravo su bile roditeljski 'update' za održavanje reda.
Roditelji su djecu voljeli beskrajno, ali su komunikaciju često vodili metodom: kratko, jasno i s dozom prijetnje. Nije to bila zloća, nego disciplina u domaćoj radinosti. Dok su se klinci učili životu, oni su učili kako preživjeti njihov pubertet, i to bez Googlea i Chat GPT-ja. Zato su u svakoj kući postojale rečenice koje su zvučale kao sudska presuda, a zapravo su bile roditeljski 'update' za održavanje reda.
Share
Podijeli
'Dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem!' U prijevodu: demokracija postoji, ali ne u dnevnom boravku. To je bila univerzalna tipka za gašenje rasprave, osobito kad bi se spomenulo 'samo još pet minuta' ili 'svi drugi smiju'. Rečenica je nosila i skriveni dodatak: krov je svetinja, a ti si još na probnom roku.
'Dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem!' U prijevodu: demokracija postoji, ali ne u dnevnom boravku. To je bila univerzalna tipka za gašenje rasprave, osobito kad bi se spomenulo 'samo još pet minuta' ili 'svi drugi smiju'. Rečenica je nosila i skriveni dodatak: krov je svetinja, a ti si još na probnom roku.
Share
Podijeli
'Nemoj da ti dođem tamo!' Ovo je bila prijetnja teleportacijom prije nego što je tehnologija to omogućila. Izgovarala se s udaljenosti od jedne sobe, ali se osjećala kao da roditelj stoji iza leđa i diše ti za vratom. Najstrašnije je bilo što bi ponekad stvarno i došao.
'Nemoj da ti dođem tamo!' Ovo je bila prijetnja teleportacijom prije nego što je tehnologija to omogućila. Izgovarala se s udaljenosti od jedne sobe, ali se osjećala kao da roditelj stoji iza leđa i diše ti za vratom. Najstrašnije je bilo što bi ponekad stvarno i došao.
Share
Podijeli
OGLAS
'Brojim do tri!' To nije bilo brojanje, nego odbrojavanje. 'Jedan' je značio posljednju šansu, 'dva' je bio početak panike, a 'tri' mitsko mjesto na kojem prestaje pregovaranje i počinje akcija. Milenijalci su uz to razvili refleks brzine munje.
'Brojim do tri!' To nije bilo brojanje, nego odbrojavanje. 'Jedan' je značio posljednju šansu, 'dva' je bio početak panike, a 'tri' mitsko mjesto na kojem prestaje pregovaranje i počinje akcija. Milenijalci su uz to razvili refleks brzine munje.
Share
Podijeli
'Ako razbiješ, platit ćeš!' U dobi kad ti je najveća imovina bila kolekcija sličica i možda 20 kuna od bake, ovo je zvučalo kao bankrot. Rečenica je služila da shvatiš vrijednost stvari, ali i da se prestaneš ponašati kao da je stan poligon za utrke. U glavi se odmah palio kalkulator: 'Koliko košta televizor i koliko imam rođendana do tada?'
'Ako razbiješ, platit ćeš!' U dobi kad ti je najveća imovina bila kolekcija sličica i možda 20 kuna od bake, ovo je zvučalo kao bankrot. Rečenica je služila da shvatiš vrijednost stvari, ali i da se prestaneš ponašati kao da je stan poligon za utrke. U glavi se odmah palio kalkulator: 'Koliko košta televizor i koliko imam rođendana do tada?'
Share
Podijeli
'Jesam li ja bankomat?' To je bio roditeljski odgovor na svaku molbu koja je počinjala s 'treba mi za školu', a završavala s 'i usput za sok i grickalice'. U toj rečenici je bilo i ekonomije i filozofije: novac ne raste na drvetu, a ti misliš da raste u novčaniku. Nakon nje si ili odustao ili krenuo s argumentima u raspravu u kojoj uglavnom nisi mogao pobijediti.
'Jesam li ja bankomat?' To je bio roditeljski odgovor na svaku molbu koja je počinjala s 'treba mi za školu', a završavala s 'i usput za sok i grickalice'. U toj rečenici je bilo i ekonomije i filozofije: novac ne raste na drvetu, a ti misliš da raste u novčaniku. Nakon nje si ili odustao ili krenuo s argumentima u raspravu u kojoj uglavnom nisi mogao pobijediti.
Share
Podijeli
'Nećeš ti meni tako!' Ova rečenica nije trebala objašnjenje, bila je zvuk zatvaranja vrata tvog stava. Značila je da je tvoj ton 'malo previše moderan' i da hitno trebaš vratiti postavke na tvorničke: pristojnost i 'dobro, mama/tata'. U praksi je to bila granica preko koje se ne ide, čak ni ako si 'samo pitao'.
'Nećeš ti meni tako!' Ova rečenica nije trebala objašnjenje, bila je zvuk zatvaranja vrata tvog stava. Značila je da je tvoj ton 'malo previše moderan' i da hitno trebaš vratiti postavke na tvorničke: pristojnost i 'dobro, mama/tata'. U praksi je to bila granica preko koje se ne ide, čak ni ako si 'samo pitao'.
Share
Podijeli
OGLAS
'Vidjet ćeš ti kad budeš imao svoju djecu!' To je bila dugoročna prijetnja s rokom dospijeća od 15 do 25 godina. Izgovarala se kad bi roditelj shvatio da te ne može pobijediti argumentima pa te za kaznu prebacio u budućnost. Najsmješnije je što danas mnogi milenijalci tu rečenicu i sami izgovaraju svojoj djeci.
'Vidjet ćeš ti kad budeš imao svoju djecu!' To je bila dugoročna prijetnja s rokom dospijeća od 15 do 25 godina. Izgovarala se kad bi roditelj shvatio da te ne može pobijediti argumentima pa te za kaznu prebacio u budućnost. Najsmješnije je što danas mnogi milenijalci tu rečenicu i sami izgovaraju svojoj djeci.
Share
Podijeli

Ne propustite

1/