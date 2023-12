Što mislite tko ima bolji seks - žene koje su u dugim vezama ili one koje su slobodne? Evo odgovora

Studija provedena na Sveučilištu Florida pokazala je da žene u dugogodišnjim vezama ili u bračnoj zajednici imaju bolji seksualni život od slobodnih žena. Istraživanje je provedeno na 1000 ispitanica u dobi od 18 do 71 godinu, a rezultati su otkrili da udane žene u prosjeku dožive 15 posto više orgazama od onih koje nisu u vezi te da za deset posto imaju više seksualnog samopouzdanja od njih, piše Dr. Laura Berman.

"Seks nije samo mehanički čin kojim postižemo užitak. Intimnost koju dijelimo s partnerom i osjećaj sigurnosti dramatično mogu pojačati užitak, no kako bismo došli do određene razine intime, treba vremena", objašnjava stručnjakinja za seks Tami Rose.

"Žene se trebaju osjećati sigurno prije, no što se otvore partneru. To je preduvjet za seksualni užitak. Prirodno je da se ne mogu otvoriti strancu i pokazati svoju ranjivu stranu", dodaje seksualna terapeutkinja dr. Laura Berman. Neobavezni seks dolazi s puno zdravstvenih rizika poput rizika od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, no tu je i emocionalni rizik. S obzirom da je mozak "opijen" oksitocinom u trenutku dok smo kraj nekoga tko nam se sviđa, postoji opasnost da krivo pročitamo partnerove namjere.

"Čak i ako ne želite ili ne očekujete emocionalnu vezu, seks se može poigrati s vama, pogotovo ako ste žena. Vjeruje se da visoke razine testosterona u muškom mozgu blokiraju utjecaj oksitocina, što objašnjava njihovu sposobnost da se upuštaju u seks bez emocija", dodaje dr. Berman.

Stoga, kada idući put budete planirale neobavezan seks, prije no što se u njega upustite, razgovarajte s partnerom o njegovim namjerama. Strastima se prepustite samo ako se pokaže da ste vas dvoje na istoj valnoj duljini.

