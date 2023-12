Dogovorili su seks u troje s još jednim muškarcem: 'Sad me dečko optužuje za prevaru'

Jedna se žena anonimno javila The Sun-ovoj stručnjakinji za odnose, Deidre, i tražila savjet o nevičnoj situaciji u kojoj se našla: 'Seks u troje moja je najveća fantazija, pa kad mi je dečko to predložio, bila sam tako uzbuđena. Ali, kad je do toga i došlo, ostavio me s drugim muškarcem. Sada kaže da sam ga prevarila'.

'Ja imam 32 godine, moj dečko ima 34 godine i zajedno smo četiri godine. Oduvijek sam željela seks u troje, ali moj dečko nikad nije bio oduševljen, sve dok nismo bili na odmoru u Americi. Jedne je pijane večeri rekao da je zainteresiran i da se jedan od muškaraca s kojima smo razgovarali čini kao savršeni treći partner', objašnjava.

'Bila sam uzbuđena, pogotovo zato što je taj drugi tip bio privlačan i bio vrlo koketan s oboje. Svi smo se družili i moj dečko je s njim tiho načeo temu, a onda mi je rekao da je stvarno zainteresiran. Sve je izgledalo savršeno, moj dečko i ja smo plesali zajedno, a onda se pridružio i drugi muškarac. Osjećala sam se tako seksi. Ali, nakon što se moj dečko vratio iz WC-a, potpuno se promijenio', rekla je.

'Odvukao me u stranu, rekavši da mu više nije dobro i otišao je u krevet. Bilo je tako čudno. Zaprepaštena, ostala sam sama i popila piće s našim novim prijateljem. Vratili smo se u njegovu sobu, razgovarajući cijelu noć. Sutradan je moj dečko bio bijesan, iako sam ja tvrdila da se ništa nije dogodilo. Kaže mi da više nikada neće vjerovati. Jesam li bila naivna što sam se dovela u ovu situaciju? I dalje ne mislim da sam učinila nešto loše'.

Deidre joj je savjetovala: 'Za neke parove seks u troje može biti zabavan, ali za druge može izazvati velike probleme, uključujući ljubomoru i gubitak povjerenja. Vjerojatno se tvoj dečko predomislio jer mu se naposljetku nije svidjelo vidjeti te kako zabavljaš druge muškarce'.

'Iako niste poduzeli ništa dalje, provođenje cijele noći s muškarcem za kojeg je znao da želite imati seks vjerojatno je bilo previše za njega Umjesto da se branite, pokušajte s njim razgovarati o njegovim osjećajima i saslušati ga. Ako mu pokažete da vam je stalo i da razumijete njegovo stajalište, to će olakšati stvari između vas', zaključuje.

