Što vaša omiljena boja otkriva o vama? Ako je vjerovati psiholozima, više nego što mislite
Psiholozi godinama proučavaju kako boje utječu na naše emocije, ali i što izbor omiljene boje može otkriti o našoj osobnosti. Naravno, omiljena boja nas ne definira u potpunosti, no često lijepo oslikava naš stil, vrijednosti i način na koji doživljavamo svijet. Donosimo što vaša omiljena boja, prema psihološkim tumačenjima, može reći o vama.
Crvena: Ako vam je crvena omiljena boja, vjerojatno ste osoba puna energije, strasti i životnog elana. Volite intenzivne doživljaje, ne bojite se istaknuti i skloni ste donositi brze odluke. Psiholozi crvenu često povezuju s ljudima koji vole imati kontrolu i koji se ne ustručavaju boriti za ono što žele.
Plava: Ljubitelji plave boje najčešće su mirne, stabilne i pouzdane osobe. Cijenite iskrenost, lojalnost i osjećaj sigurnosti, a u odnosima težite povjerenju i smirenoj komunikaciji. Psiholozi kažu da plavu biraju ljudi koji vole red, strukturu i osjećaj da 'znaju na čemu su'. Ponekad djelujete rezervirano, ali oni koji vam se približe znaju da ste odani do kraja.
Zelena: Ako obožavate zelenu, vrlo vjerojatno vam je važna ravnoteža, i u poslu i u privatnom životu. Naglašeno ste empatični, često ste 'rame za plakanje' i volite pomagati drugima da se osjećaju bolje. Zelena se u psihologiji povezuje s potrebom za rastom, razvojem i osjećajem smisla. Zna se dogoditi da se teško odvajate od tuđih problema.
Žuta: Žutu često biraju optimisti, kreativci i ljudi koji svijet gledaju kroz prizmu mogućnosti. Volite se smijati, isprobavati novo i unositi vedrinu u svaki prostor u koji uđete. Psiholozi žutu povezuju s inteligencijom, znatiželjom i spremnošću na učenje iz iskustava. Drugi mogu doživjeti kao 'vječito razigrane', ali upravo je ta iskra ono što vas čini posebnima.
Narančasta: Ako vam je narančasta favorit, vjerojatno ste društveni, otvoreni i uvijek spremni na akciju. Volite druženja, timski rad i situacije u kojima se nešto događa jer energiju crpite iz ljudi oko sebe. Psiholozi narančastu povezuju s entuzijazmom, hrabrošću i željom za avanturom. Često teško podnosite rutinu.
Ljubičasta: Ljubičastu često biraju osobe s bogatim unutarnjim svijetom, sklone mašti, umjetnosti i duhovnim temama. Volite razmišljati dublje, postavljati pitanja i tražiti skrivena značenja iza svakodnevice. Psiholozi ovu boju povezuju s intuicijom, originalnošću i težnjom za autentičnim životom.
Bijela: Ako ste privrženi bijeloj boji, vjerojatno cijenite jednostavnost, jasnoću i osjećaj 'novog početka'. Volite uredan prostor, čiste linije i jasna pravila. Psihološki gledano, bijela se povezuje s težnjom za redom, mirom i unutarnjom ravnotežom. Drugi vas mogu vidjeti kao perfekcionista, ali vama je važno da oko sebe osjetite svježinu i lakoću.
Crna: Ljubitelji crne boje često su osobe koje cijene eleganciju, snagu i diskreciju. Volite ostaviti dojam, ali ne nužno kroz glasnu prisutnost, nego kroz stil, stav i držanje. Psiholozi crnu povezuju s kontrolom, zaštitom i željom da zadržite određenu dozu privatnosti. Ponekad djelujete tajanstveno, no iza toga se često krije osjetljivost koju ne želite pokazivati svakome.
Smeđa: Ako volite smeđu, vrlo vjerojatno ste prizemljeni, praktični i odani svojim vrijednostima. Cijenite stabilnost, obitelj, tradiciju i osjećaj doma, a u odnosima ste pouzdani i strpljivi. Psiholozi smeđu boju povezuju s osobama koje ne jure za trendovima, već traže trajnu sigurnost i toplinu.