Koja vam je boja omiljena? Stručnjaci kažu kako odgovor otkriva kakvi ste u ljubavi
Ako mislite da su ružičasta i crvena jedine boje povezane s ljubavlju i strašću, varate se. Terapeuti tvrde da svaka boja može puno reći o nečijem ljubavnom životu. Daniel Rinaldi, terapeut i osnivač programa Live Your F’N Life, objašnjava da, iako je ljubavni život složen i oblikuju ga različiti čimbenici, osobine povezane s određenim bojama mogu itekako utjecati na to kako pristupamo vezama.
Plava: Plava je najpopularnija boja na svijetu jer smiruje i opušta, a ta se osobina često prenosi i na ljude koji je vole. Prema psihologinji Michele Goldman, oni najčešće traže stabilne i dosljedne veze utemeljene na povjerenju. Smatraju se pouzdanim i lojalnim partnerima
Zelena: Zelena simbolizira prirodu, a ljudi kojima je omiljena obično su prizemljeni i brižni. Goldman kaže da su u ljubavi uravnoteženi između srca i razuma. To ih čini partnerima koji su promišljeni, pažljivi i pružaju osjećaj sigurnosti. No, kako ističe, ako netko traži pustolovnost i nepredvidljivost, ljubitelji zelene vjerojatno neće ispuniti ta očekivanja.
Crvena: Svi stručnjaci slažu se da je crvena boja strasti. Ljudi kojima je omiljena crvena često unose emocionalnu energiju u ljubavni život i otvoreno iskazuju osjećaje. Prema Rinaldiju, privlači ih uzbuđenje i spontanost u vezi. Goldman upozorava da njihova intenzivna energija partnerima ponekad može biti 'previše'.
Ružičasta: Ljubitelji ružičaste u romansi često zamišljaju bajku. Psihoterapeutkinja Lisa Lawless ističe da njihov optimističan i razigran karakter znači da takav ideal često i ostvare. Rinaldi dodaje da traže nježnost, brigu i istinsku povezanost. U vezi žele romantiku, empatiju i podršku, kao i partnera koji će cijeniti pažnju i uzvratiti je.
Ljubičasta: Ljubičasta se povezuje s odanošću, strašću, individualnošću i samopouzdanjem. Goldman naglašava da osobe koje vole ljubičastu često traže vezu u kojoj su jednako važni emocija i intelekt. Rinaldi dodaje da su obično kreativni i žele partnere koji cijene njihove posebne kvalitete i podržavaju njihov razvoj.
Narančasta: Psihologija boja kaže da je narančasta jedna od najmanje omiljenih boja. No oni koji je vole često su pustolovni i spontani, što se prenosi i na ljubavni život kroz romantična putovanja, uzbudljive spojeve i živahne razgovore. Lawless dodaje da imaju prirodnu toplinu i traže društvo te veze s drugim parovima.
Žuta: Žuta je simbol energije, sreće i vedrine. Goldman objašnjava da ljudi kojima je najdraža žuta obično zrače optimizmom, toplinom i kreativnošću. Rinaldi kaže da u ljubavi traže partnera koji je entuzijastičan, voli pustolovine i cijeni smijeh i radost u vezi. Ne shvaćaju stvari previše ozbiljno i teške trenutke dočekuju razigrano i s pozitivnim stavom.