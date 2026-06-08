Stiže nam 'super El Niño': Stručnjaci otkrili koja će hrana poskupjeti zbog ovog vremenskog fenomena

Posljednjih tjedana sve se češće spominje mogućnost snažnog El Niña, vremenskog fenomena koji može utjecati na klimu diljem svijeta. Meteorolozi vjeruju kako bi spomenuta promjena ove godine mogla biti posebno izražena pa se u medijskim najavama nedaće sve češće koriste neslužbeni izrazi 'super El Niño' i 'Godzilla El Niño'. Ono što potrošače pritom najviše zanima jest jednostavno pitanje: može li takva promjena vremena utjecati na cijene hrane i svakodnevnu kupnju, piše Lad Bible.

El Niño je naziv za vremenski fenomen koji nastaje kada se površina mora u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku neuobičajeno zagrije. Ta promjena utječe na vjetrove i atmosferske obrasce, a posljedice se mogu osjetiti daleko od Pacifika. U nekim dijelovima svijeta El Niño može donijeti obilne kiše i poplave, dok u drugima povećava rizik od suše, vrućina i slabijih prinosa. Na prvi pogled može se činiti da zagrijavanje oceana tisućama kilometara daleko nema mnogo veze s našom košaricom u trgovini. No, hrana koju kupujemo često dolazi iz različitih dijelova svijeta, a vremenski ekstremi izravno utječu na poljoprivredu. Kada suše, poplave ili toplinski valovi pogode područja na kojima se uzgajaju važne kulture, posljedice se mogu osjetiti kroz manju dostupnost proizvoda i više cijene.

Posebno osjetljive mogu biti namirnice poput banana, kave, šećera, čaja i kakaa. Riječ je o proizvodima koji se uzgajaju u klimatski osjetljivim područjima pa promjene u količini kiše i temperaturi mogu poremetiti berbu. Ako prinosi budu slabiji, trgovci i potrošači mogli bi se suočiti s višim cijenama ili povremenim nestašicama pojedinih proizvoda.

El Niño može utjecati i na cijene namirnica koje naizgled nisu izravno povezane s tropskim usjevima. Primjerice, ako suša ili ekstremno vrijeme smanje proizvodnju soje, može poskupjeti stočna hrana. To se zatim može preliti na cijene piletine, jaja, mesa i drugih proizvoda životinjskog podrijetla. Stručnjaci upozoravaju da se posljedice takvih klimatskih događaja ne moraju vidjeti odmah. Ponekad prođe nekoliko mjeseci prije nego što slabija žetva ili poremećaji u opskrbnim lancima dođu do polica trgovina. Zato se rast cijena pojedinih proizvoda može pojaviti tek kasnije, čak i kada je vremenski događaj već završio ili se više ne nalazi u središtu medijske pažnje.

Za europske potrošače, El Niño najvjerojatnije ne bi značio izravan udar u obliku jedne velike promjene preko noći. Vjerojatniji scenarij su postupni pritisci na cijene određenih uvoznih proizvoda i namirnica ovisnih o globalnim lancima opskrbe. Najviše bi se to moglo osjetiti kod kave, kakaa, čokolade, egzotičnog voća, šećera i pojedinih proizvoda životinjskog podrijetla.

Ipak, važno je naglasiti da El Niño nije jedini razlog mogućeg rasta cijena hrane. Na cijene utječu i troškovi energije, prijevoza, rada, ratovi, trgovinska pravila, inflacija i stanje na tržištu. Zbog toga je teško unaprijed točno reći koliko će neki proizvod poskupjeti i hoće li poskupljenje biti posljedica baš jednog klimatskog fenomena. Ono što potrošači mogu učiniti jest pratiti cijene, kupovati promišljenije i češće birati sezonske i lokalne namirnice kada su dostupne. Takav pristup ne može zaustaviti globalne poremećaje, ali može pomoći kućnom budžetu. Ako se najave snažnijeg El Niña ostvare, njegova se posljedica možda neće vidjeti na nebu iznad nas, ali bi se mogla osjetiti na računima u trgovinama.